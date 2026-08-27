Екскурзията поскъпна за година – българите харчат над 190 евро на човек у нас и 480 евро навън

През 2026-а плащаме с 25% повече, когато почиваме в страната

Почивката в България е поскъпнала за една година с 25%, а в чужбина - с 9,5%. Това показват данните на НСИ за харчовете на туристите през второто тримесечие, публикувани в сряда.

Става дума за средния разход на човек при пътуване с лична цел. Докато през второто тримесечие на миналата година българинът е давал средно 151,77 евро, през април, май и юни тази година сумата е вече 190,30 евро.

Това нарастване е много повече от инфлацията за същия период, която от юни 2025-а до юни 2026-а е 5,4%. Към 40% от тези разходи са за храна по време на почивката или екскурзията, малко над 28% е за настаняването, останалото е за транспорт и други разходи.

Дяловете на отделните разходи са почти същите и при пътуване в чужбина, но за разлика от миналагодишните средно 438,97 евро за едно пътуване навън тази година българинът е изразходвал 480,63 евро, т.е. с 9,5% повече.

При служебни командировки в страната също се харчат повече пари, но малко по-умерено - от 143,65 евро миналата година на 171,75 евро тази, т.е. увеличението е с 19,5%.

В чужбина разходите по време на служебни пътувания на български граждани също нарастват но с 8,5%. Те са и много по-големи - средно по 685,47 евро на човек.

Трябва да се има предвид, че тези изследвания са на анкетен принцип сред български граждани на над 15 години. Те вписват разходите си в дневници, но данните потвърждават информациите, че цените в хотели и заведения са с изключително висок ръст само за година, тъй като при почивка човек се храни предимно в ресторанти.