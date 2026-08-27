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КЕВР разглежда искането на "Булгаргаз" за поскъпване на газа с 4,77%

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КЕВР ще обсъжда цената на природния газ за септември. Снимка: Йордан Симеонов

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ с 4,77% за септември спрямо август, сочи програмата за дневния ред на регулатора.

Откритото заседание ще започне в 10:00 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която „Булгаргаз“ да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за септември да е 41,31 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, уточнява БТА.

Цената на природния газ, определяна от КЕВР, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната.

На 31 юли регулаторът утвърди цена на природния газ за август в размер на 39,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, припомня БТА.

КЕВР ще обсъжда цената на природния газ за септември. Снимка: Йордан Симеонов

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