Пламен Абровски: Система на доставки е счупена отдавна и влияе за поскъпването на храните

Българските граждани трябва да разберат, че нашата система на доставки е счупена.

Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в сутрешния блок на БНТ. По думите му проблемът с цените не е от днес.

"Аз от десет години съм в сектора и поне от десет години си говорим всяко лято, есен, пролет за цените. Системата на доставки не е счупена от вчера, не от днес, а много отдавна. Повишаването на цените не е заради еврото, защото цените не се увеличиха в евро, те се увеличиха в лева. Цените се увеличиха през 2024 и 2025 г.", категоричен бе министърът.

Според него овладяването на цените и борбата с тях е един процес, който тръгва от доставката, минава през регулирането и стига до крайния потребител.

За огнището на антракс край Ловеч той обясни, че е открито, когато самите хора се почувствали зле и потърсили помощ. БАБХ е уведомена и веднага е реагирала.

"Аз чух малко по-различна версия от ветеринаря, който е на място. Ако е истина, че животновъдите са видели едно животно омърлушено и са го заколили за собствена консумация. Доколкото ми обясниха не са яли от месото, а просто от пипане са се заразили. Ако това е така, показва една ниска култура на земеделския производител по отношение на заболяването", разясни Абровски.

Министърът успокои, че заразеното месо не е стигнало до пазара и животното е било заклано за лична консумация. Останалите животни от стадото в момента са под карантина.

"Предвидени са ваксинационни мерки и дезинфекция. Доколкото разбрах вирусът е изключително устойчив. Огнището е овладяно и няма да се стигне до тези абсурди, когато преди няколко месеца имаше ку-треска и бяха вкарани деца във въпросното стопанство", увери той.