Volkswagen намалява шефовете с 25%

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Volkswagen ще намали броя на работните места в мениджмънта с 25 процента като част от новата програма за спестявания, заяви главният изпълнителен директор на компанията Оливър Блум.

Съкращението ще обхване предимно администрацията, развойната дейност и продажбите, т.е. работни места, които не са пряко свързани с производството на автомобили, уточнява немското списание Spiegel.

Блум каза, че всички от компанията трябва да допринесат за намаляване на разходите.

Синдикатите на Volkswagen предупреждават, че групата може да съкрати до 140 000 работни места, включително вече договорените.

Блум каза на служителите, че приблизително половината от допълнителните съкращения на работни места в компанията ще трябва да бъдат осъществени в Германия, което допълнително ескалира спора със синдикатите относно преструктурирането на най-големия автомобилен производител в Европа.

По време на среща със служители в главния завод на Volkswagen във Волфсбург той заяви, че подобни мерки са необходими, защото фиксираните разходи на компанията са с 30 процента по-високи от тези на конкурентите.