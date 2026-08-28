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Mazda намери решение за връщане на роторния двигател

Георги Луканов

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Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV е плъгин хибрид с роторен мотор. Снимка: Mazda

Mazda продължава да инвестира в разработването на роторния двигател, търсейки решения на проблемите, които в миналото сложиха край на търговския ѝ успех.

Нов патент от японската компания показва, че усилията са се разширили до критични проблеми, свързани с вредните емисии.

Според неотдавнашна заявка за патент, подадена в САЩ, Mazda е разработила нова система за рециркулация на отработените газове (EGR) , специално пригодена за спецификите на мотора на Ванкел.

Това е един от моментите, които ще трябва да бъдат разгледани, за да може един съвременен ванкелов двигател да премине днешните строги тестове за емисии.

В по-старите роторни двигатели на Mazda не е имало съответна EGR система, тъй като тогавашните разпоредби са по-малко взискателни към екологията.

Различното действие на Ванкеловия двигател обаче създава специфични предизвикателства при контролирането на емисиите и температурата на отработените газове.

Новото решение осигурява различно управление на отработените газове, в зависимост от точката, от която те излизат от корпуса на ротора.

По този начин температурата на въздуха, връщащ се към двигателя, се намалява, което спомага за намаляване на емисиите.

Патентът дори предвижда различен начин на работа при високо натоварване, когато рециркулация на отработените газове не е необходима. В този случай студеният въздух може да бъде насочен директно към втория каталитичен конвертор.

Тази конкретна технология е от особено значение, защото роторният двигател има няколко особености в сравнение с конвенционалния двигател с вътрешно горене.

Mazda е призвана да комбинира производителността и компактната конструкция на Ванкеловия двигател с изискванията на съвременен автомобил, както по отношение на емисиите, така и на надеждността и издръжливостта.

Това развитие не означава, че Mazda е готова да представи нов модел с роторен двигател веднага, но показва, че японската компания все още сериозно обмисля завръщането на Ванкеловия двигател и не го третира изключително като решение за модели с удължаване на пробега.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV е плъгин хибрид с роторен мотор. Снимка: Mazda

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