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Емблематичното Pajero се завръща

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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23457864 www.24chasa.bg

Емблематичното Pajero се завръща

Георги Луканов

[email protected]

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Над 3,3 милиона бройки от джипа Mitsubishi Pajero са продадени по целия свят, а състезателната му история включва седем победи в рали Дакар. Снимка: Mitsubishi

Обратното броене до завръщането на едно от най-емблематичните имена на Mitsubishi започна, тъй като се очаква новият Pajero да бъде официално представен на 2 септември. Петото поколение на японския 4X4 се завръща в светлината на прожекторите, като засега компанията не коментира техническите му спецификации.

Pajero ще запази здравия си характер, който е ключов елемент от неговата идентичност. Шасито ще запази класическата си носеща рама, заимствана от пикапа Triton, докато се очаква задвижването на четирите колела Super All-Wheel Control да бъде едно от най-важните технически оръжия на модела.

Платформата е проектирана да побере дизелов двигател. В същото време се счита за много вероятно наличието на хибридни бензинови версии, които ще могат да отговарят на по-строгите стандарти за емисии Eвро 7.

Очаква се Mitsubishi да свърже новото поколение с богатата история на модела. Типичен пример е вече цифровият Multi Meter, модерна препратка към аналоговите инструменти на първия Pajero от 1982 г., които са проектирани специално за шофиране извън пътя.

Над 3,3 милиона бройки от джипа Mitsubishi Pajero са продадени по целия свят, а състезателната му история включва седем победи в рали Дакар. Снимка: Mitsubishi

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