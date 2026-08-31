Емблематичното Pajero се завръща

Обратното броене до завръщането на едно от най-емблематичните имена на Mitsubishi започна, тъй като се очаква новият Pajero да бъде официално представен на 2 септември. Петото поколение на японския 4X4 се завръща в светлината на прожекторите, като засега компанията не коментира техническите му спецификации.

Pajero ще запази здравия си характер, който е ключов елемент от неговата идентичност. Шасито ще запази класическата си носеща рама, заимствана от пикапа Triton, докато се очаква задвижването на четирите колела Super All-Wheel Control да бъде едно от най-важните технически оръжия на модела.

Платформата е проектирана да побере дизелов двигател. В същото време се счита за много вероятно наличието на хибридни бензинови версии, които ще могат да отговарят на по-строгите стандарти за емисии Eвро 7.

Очаква се Mitsubishi да свърже новото поколение с богатата история на модела. Типичен пример е вече цифровият Multi Meter, модерна препратка към аналоговите инструменти на първия Pajero от 1982 г., които са проектирани специално за шофиране извън пътя.