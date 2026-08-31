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Volvo отново дава приоритет на plug-in хибридите

Георги Луканов

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Новото Volvo XC70 вече не е комби, а кросоувър. Снимка: Volvo

Volvo пренастройва стратегията си за електрификация на моделната си гама, защото интереса към чистите електромобили расте по-бавно от очакваното.

По този начин, до 2030 г. , компанията си поставя за цел 90-100% от продажбите ѝ да бъдат електрифицирани модели , т.е. изцяло електрически и plug-in хибриди, вместо изключително електрически автомобили, както бе планирано първоначално.

Volvo надмина един милион plug-in хибриди в световен мащаб през 2025 г., като през първата половина на миналата година са представлявали 23% от общите продажби.

Компанията твърди, че водачите на нейните плъгин хибриди извършват почти половината от пътуванията си единствено на електричество.

Следващата стъпка са plug-in хибридите с дълъг електрически пробег. Типичен пример е новият XC70, който първоначално беше представен за китайския пазар и предлага над 200 км електрически пробег, благодарение на батерия с капацитет около 40 kWh.

Volvo подготвя съответните подобрения за XC60 и XC90, със значително по-големи батерии и увеличен електрически пробег.

Новото Volvo XC70 вече не е комби, а кросоувър. Снимка: Volvo

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