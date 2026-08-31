Карането на мотоциклет намалява стреса

Изследване с участието на Harley-Davidson потвърди, че карането на мотоциклет повишава концентрацията и намалява стреса.

Проучването е проведено от учени от Института за неврология и човешко поведение "Семел" към Калифорнийския университет в Лос Анджелис, с финансиране от Harley-Davidson Motor Company и публикувано в списанието Brain Research. Учените са използвали специални преносими устройства, за да измерят мозъчната активност, пулса и нивата на хормоните на участниците преди, по време и след каране.

Едно от най-интересните открития се отнася до стреса. Само 20 минути шофиране са свързани с 28% намаление на хормоналните биомаркери на стреса. В същото време сърдечната честота се е увеличила с 11%, а нивата на адреналин са се увеличили с 27%, промени, които сочат към физиологичното възбуждане, което причинява леката физическа активност.

Резултатите също така показват, че карането на мотор рязко повишава вниманието и концентрацията. Мозъчната активност на мотоциклетистите се променя по същия начин, както след изпиването на чаша кафе. Освен това се подобряват сетивата им и способността им да забелязват бързо какво се случва на пътя около тях.