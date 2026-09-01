Lincoln Corsair вече е китайски хибрид!

Марката Lincoln представи изцяло новия Lincoln Corsair Hybrid. Компактният луксозен високопроходим модел, за който се смяташе, че ще бъде спрян от производство, се завръща на пазара с нов дизайн и вече се предлага единствено като хибрид със стандартно задвижване на четирите колела.
Кросоувърът обаче ще се сглобява не в Кентъки, а в завода на Ford в Чунцин, Китай.
Под капака на американския премиум всъдеход работи усъвършенствана хибридна система, която съчетава 2,0-литров четирицилиндров турбодвигател и мощен електромотор. Конструкцията генерира 305 конски сили, предавани към пътя чрез безстепенна автоматична кутия (CVT).
Моделът разполага със системата за автономно магистрално шофиране BlueCruise 1.5, която вече поддържа и напълно автоматична смяна на лентата без ръце на волана.
Lincoln остава бранд, насочен строго към САЩ, Китай и Близкия изток, поради което новият Corsair Hybrid няма да се продава официално в Европа през дилърската мрежа на Ford.
Началната цена на автомобила отвъд Океана започва от 46 495 долара за базовата версия Premiere и достига до 48 790 за по-луксозното изпълнение Reserve.