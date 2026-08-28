ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Курсът на еврото пада

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23458714 www.24chasa.bg

„Кинтекс“ ЕАД търси одитори за финансовия отчет за 2026 г. advertorial icon

1628
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

„Кинтекс“ ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2026 г., изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Обект на одита и информация за дружеството:

  1. Годишен финансов отчет на „Кинтекс“ ЕАД за 2026 година.
  2. Информация за дружеството:

 „Кинтекс“ ЕАД ще сключи договор с избрания кандидат въз основа на решението на едноличния собственик на капитала на дружеството - „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

Изисквания за допускане:

1. Кандидатът - физическо лице следва да е регистриран одитор по смисъла на пар. 1, т.36 от ДР на Закона за независимия финансов одит. Кандидатите – юридически лица следва да разполагат с поне един служител, отговарящ на изискванията на посочената разпоредба. 

2. Кандидатът трябва да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи от дружества, покриващи кумулативно следните критерии:

  • средна численост на персонал над 50 души;
  • балансова стойност на активите на одитирания/те субект/ти - по - голяма от 30 млн. евро.;
  • с нетни приходи от продажби на годишна база на одитирания/те субект/ти – по големи от 15 млн. евро.

3. Да декларира, че е готов да се  съобрази със следните крайни срокове:

  • за представяне на заверения от одитора годишен финансов отчет за 2026 г. и одиторски доклад – до 31.03.2027 г.;
  • за представяне на подписани от одитора на отчетни/консолидационни пакети за 2026 г. – до 31.03.2027г.

4. Следва да няма неуредени договорни отношения с „Кинтекс“ ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване

на срокове по договори).

5. Във връзка с отговорностите на груповия одитор за одита на консолидирания финансов отчет на групата, да декларира, че е готов да осигури всякаква допълнителна информация, необходима по искане на груповия одитор във връзка с изпълнение на ангажимента по заверка на годишния КГФО за 2026 г.

6. Да декларира, че е съгласен в договора с дружеството - възложител да бъдат включени следните клаузи:

  • „Одиторът се задължава да спазва инструкциите за одита, включително и изпълнява конкретно определени одитни процедури, при одита на финансовия отчет на дъщерното дружество (компонент по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му“.
  • „Одиторът се задължава да осигурява и представя изисканата информация, вкл. и относно спазване на етичните изисквания и цялата необходима работна одиторска документация (по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му.“

Предимства при избор на участник:

Одитор/одиторско дружество, познаващо дейността на „КИНТЕКС“ ЕАД.  

Изпълнението на изискванията по т.1 се удостоверява с посочване от страна на кандидата на регистрационен номер от Публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, въз основа на който се извършва служебно справка на сайта на публичния регистър https://e-cposa.bg на КПНРО. 

Изпълнението на изискванията по т.2 се удостоверяват с копия на поне един одитиран финансов отчет.

Изпълнението на изискванията по т. 3, 4, 5 и 6 се удостоверява от кандидата с декларация, подписана от физическото лице - кандидат или от физическото лице, представляващо кандидата юридическо лице по закон. 

Съдържание и подаване на офертите:

Офертите трябва да съдържат:

1. Ценово предложение със следните минимални параметри: 

1.1. Цена на одита без включен ДДС;

1.2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;

1.3. Общ брой работни часове за текущи консултации;

2. Документи, удостоверяващи останалите изисквания на обявата. Копията на документи се представят заверени от представляващото кандидата физическо лице.

Всички декларации се представят в оригинал. 

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствие с посочените по горе изисквания, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа на адрес:, гр. София - 1407, район Лозенец,
бул. „Джеймс Баучер“ № 66.

Оферти се приемат най-късно до 16:00 часа на 14.09.2026 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 0896 511 869

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание