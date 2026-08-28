„Кинтекс“ ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2026 г., изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.
Обект на одита и информация за дружеството:
- Годишен финансов отчет на „Кинтекс“ ЕАД за 2026 година.
- Информация за дружеството:
„Кинтекс“ ЕАД ще сключи договор с избрания кандидат въз основа на решението на едноличния собственик на капитала на дружеството - „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.
Изисквания за допускане:
1. Кандидатът - физическо лице следва да е регистриран одитор по смисъла на пар. 1, т.36 от ДР на Закона за независимия финансов одит. Кандидатите – юридически лица следва да разполагат с поне един служител, отговарящ на изискванията на посочената разпоредба.
2. Кандидатът трябва да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи от дружества, покриващи кумулативно следните критерии:
- средна численост на персонал над 50 души;
- балансова стойност на активите на одитирания/те субект/ти - по - голяма от 30 млн. евро.;
- с нетни приходи от продажби на годишна база на одитирания/те субект/ти – по големи от 15 млн. евро.
3. Да декларира, че е готов да се съобрази със следните крайни срокове:
- за представяне на заверения от одитора годишен финансов отчет за 2026 г. и одиторски доклад – до 31.03.2027 г.;
- за представяне на подписани от одитора на отчетни/консолидационни пакети за 2026 г. – до 31.03.2027г.
4. Следва да няма неуредени договорни отношения с „Кинтекс“ ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване
на срокове по договори).
5. Във връзка с отговорностите на груповия одитор за одита на консолидирания финансов отчет на групата, да декларира, че е готов да осигури всякаква допълнителна информация, необходима по искане на груповия одитор във връзка с изпълнение на ангажимента по заверка на годишния КГФО за 2026 г.
6. Да декларира, че е съгласен в договора с дружеството - възложител да бъдат включени следните клаузи:
- „Одиторът се задължава да спазва инструкциите за одита, включително и изпълнява конкретно определени одитни процедури, при одита на финансовия отчет на дъщерното дружество (компонент по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му“.
- „Одиторът се задължава да осигурява и представя изисканата информация, вкл. и относно спазване на етичните изисквания и цялата необходима работна одиторска документация (по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му.“
Предимства при избор на участник:
Одитор/одиторско дружество, познаващо дейността на „КИНТЕКС“ ЕАД.
Изпълнението на изискванията по т.1 се удостоверява с посочване от страна на кандидата на регистрационен номер от Публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, въз основа на който се извършва служебно справка на сайта на публичния регистър https://e-cposa.bg на КПНРО.
Изпълнението на изискванията по т.2 се удостоверяват с копия на поне един одитиран финансов отчет.
Изпълнението на изискванията по т. 3, 4, 5 и 6 се удостоверява от кандидата с декларация, подписана от физическото лице - кандидат или от физическото лице, представляващо кандидата юридическо лице по закон.
Съдържание и подаване на офертите:
Офертите трябва да съдържат:
1. Ценово предложение със следните минимални параметри:
1.1. Цена на одита без включен ДДС;
1.2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;
1.3. Общ брой работни часове за текущи консултации;
2. Документи, удостоверяващи останалите изисквания на обявата. Копията на документи се представят заверени от представляващото кандидата физическо лице.
Всички декларации се представят в оригинал.
Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствие с посочените по горе изисквания, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа на адрес:, гр. София - 1407, район Лозенец,
бул. „Джеймс Баучер“ № 66.
Оферти се приемат най-късно до 16:00 часа на 14.09.2026 г.
За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 0896 511 869