"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Кинтекс“ ЕАД, гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2026 г., изготвен в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

Обект на одита и информация за дружеството:

Годишен финансов отчет на „Кинтекс“ ЕАД за 2026 година. Информация за дружеството:

„Кинтекс“ ЕАД ще сключи договор с избрания кандидат въз основа на решението на едноличния собственик на капитала на дружеството - „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.

Изисквания за допускане:

1. Кандидатът - физическо лице следва да е регистриран одитор по смисъла на пар. 1, т.36 от ДР на Закона за независимия финансов одит. Кандидатите – юридически лица следва да разполагат с поне един служител, отговарящ на изискванията на посочената разпоредба.

2. Кандидатът трябва да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи от дружества, покриващи кумулативно следните критерии:

средна численост на персонал над 50 души;

балансова стойност на активите на одитирания/те субект/ти - по - голяма от 30 млн. евро.;

с нетни приходи от продажби на годишна база на одитирания/те субект/ти – по големи от 15 млн. евро.

3. Да декларира, че е готов да се съобрази със следните крайни срокове:

за представяне на заверения от одитора годишен финансов отчет за 2026 г. и одиторски доклад – до 31.03.2027 г.;

за представяне на подписани от одитора на отчетни/консолидационни пакети за 2026 г. – до 31.03.2027г.

4. Следва да няма неуредени договорни отношения с „Кинтекс“ ЕАД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване

на срокове по договори).

5. Във връзка с отговорностите на груповия одитор за одита на консолидирания финансов отчет на групата, да декларира, че е готов да осигури всякаква допълнителна информация, необходима по искане на груповия одитор във връзка с изпълнение на ангажимента по заверка на годишния КГФО за 2026 г.

6. Да декларира, че е съгласен в договора с дружеството - възложител да бъдат включени следните клаузи:

„Одиторът се задължава да спазва инструкциите за одита, включително и изпълнява конкретно определени одитни процедури, при одита на финансовия отчет на дъщерното дружество (компонент по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му“.

„Одиторът се задължава да осигурява и представя изисканата информация, вкл. и относно спазване на етичните изисквания и цялата необходима работна одиторска документация (по смисъла на МОС 600) в сроковете, поставени от груповия одитор във връзка с отговорностите му.“

Предимства при избор на участник:

Одитор/одиторско дружество, познаващо дейността на „КИНТЕКС“ ЕАД.

Изпълнението на изискванията по т.1 се удостоверява с посочване от страна на кандидата на регистрационен номер от Публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, въз основа на който се извършва служебно справка на сайта на публичния регистър https://e-cposa.bg на КПНРО.

Изпълнението на изискванията по т.2 се удостоверяват с копия на поне един одитиран финансов отчет.

Изпълнението на изискванията по т. 3, 4, 5 и 6 се удостоверява от кандидата с декларация, подписана от физическото лице - кандидат или от физическото лице, представляващо кандидата юридическо лице по закон.

Съдържание и подаване на офертите:

Офертите трябва да съдържат:

1. Ценово предложение със следните минимални параметри:

1.1. Цена на одита без включен ДДС;

1.2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;

1.3. Общ брой работни часове за текущи консултации;

2. Документи, удостоверяващи останалите изисквания на обявата. Копията на документи се представят заверени от представляващото кандидата физическо лице.

Всички декларации се представят в оригинал.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствие с посочените по горе изисквания, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа на адрес:, гр. София - 1407, район Лозенец,

бул. „Джеймс Баучер“ № 66.

Оферти се приемат най-късно до 16:00 часа на 14.09.2026 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 0896 511 869