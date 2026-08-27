Тръмп продължил да търгува с акции на нефтени и газови компании по време на войната с Иран

По данни от финансовите отчети на президента на САЩ Доналд Тръмп, подадени за второто тримесечие на 2026 г., той продължава да купува и продава акции на компании от сектора на петрола и природния газ, докато ръководи войната на САЩ срещу Иран.

Въпреки продължаващата война с Иран, която беше спряна след примирие, а след това подновена, Тръмп е купувал и продавал акции на нефтени и газови компании на стойност стотици хиляди долари, според най-актуалните данни на Службата за правителствена етика.

Американският президент разполага с обширно портфолио с участия във всички 11 сектора, а разследване разкри, че през първите три месеца на годината от неговите сметки са били извършени около 3600 сделки с акции или ценни книжа на обща стойност между 212 милиона и 695 милиона долара.

Демократите в Съвместния икономически комитет изчислиха тази седмица, че стойността на участията на президента в нефтени и газови компании е скочила от диапазон от 13 милиона до 46 милиона долара в началото на тази година до към 61 милиона долара към средата на август. От подаващите декларации се изисква да отчитат само диапазони на транзакциите, а не конкретни суми в долари. Оценките се базират на неговите акционерни участия през 2025 г. и не отчитат сделките, които той е сключил оттогава насам.

Акциите в енергийния сектор отбелязаха рязък ръст през периода, който обхваща операцията на САЩ във Венецуела в началото на януари и войната с Иран, започнала в края на февруари.

Белият дом заяви, че президентът на САЩ не участва в тези сделки. Покупките и продажбите на енергийни акции са малка част от общата нетна стойност на имуществото на президента, която според оценката на Forbes към 26 август възлиза на над 6 милиарда долара.

Тръмп е отказал да прехвърли активите си в доверителен фонд. Притежаването на индивидуални акции, за разлика от индексни или други взаимни фондове, означава, че той все още притежава видими активи в сферите си на влияние.

Забележителна голяма транзакция, отбелязана в анализа на петролните сделки на президента, е била на 7 април - денят, в който той обяви примирие във войната с Иран. Според финансовия отчет, подаден от Тръмп в края на юни, от инвестиционните му сметки са били продадени акции на ExxonMobil на стойност между 500 000 и 1 милион долара. Цената на акциите на компанията затвори на 163,91 долара на 7 април, преди американският президент да обяви примирието същата вечер, а на 8 април отвори с понижение от 6,5% до 153,52 долара.

През първата половина на годината президентът също така е купил и продал акции на Chevron, ConocoPhillips и други нефтогазови компании на стойност стотици хиляди долари.

OGE изисква държавните служители да декларират покупки и продажби на акции на стойност над 1 000 долара в срок от 45 дни след сделката или в срок от 30 дни след като са научили за нея, заради което данните на ведомството не винаги са актуални. Тръмп закъсня с подаването на някои от сделките си за 2026 г.

Белият дом твърди, че решенията относно портфейла от акции на президента се вземат от независими мениджъри, а Тръмп не се намесва във времето на продажбата или покупката на акции или ценни книжа.

„Портфейлът от акции и облигации на президента Тръмп се управлява независимо от трети финансови институции", заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл.

Ингъл добави, че всички активи на президента „се поддържат в дискреционни сметки и се инвестират чрез компютърни моделни портфейли, които автоматично възпроизвеждат признати индекси, като например Schwab 1000".

Ингъл посочи още, че никой от семейството на Тръмп „няма никаква възможност да дава указания, да оказва влияние или да дава мнение относно начина, по който се инвестира портфейлът, или кога се купуват или продават инвестициите".

Когато CBS News съобщи за по-ранните сделки на президента през юни, някои фондови мениджъри заявиха, че според тях транзакциите са били част от стратегия за намаляване на данъчните му задължения.

Дейвид Сейлъм, портфейл мениджър в Hedgeye Asset Management в Кеймбридж, Масачузетс, заяви по онова време, че според него сделките са „класическа практика за извличане на данъчни загуби" - практика, при която инвестиционните мениджъри продават някои ценни книжа на загуба, за да могат да компенсират печалби от други източници. Всичко това може да бъде автоматизирано, каза той.

„Мениджърът и мениджърите - в множествено число, които правят това за Тръмп, вероятно го правят и за десетки хиляди други клиенти", каза Сейлъм.

„Не можеш да извършваш този вид директно индексиране, което се вижда в отчета, освен ако не разполагаш с доста сложни компютри, както и с юридически и данъчни експерти, които да разберат всичко това", добави той.

Войната с Иран доведе до високи печалби за публично търгуваните петролни компании, тъй като световните цени на петрола остават високи.

По-рано този месец, запитан за печалбите на ExxonMobil и Chevron, президентът коментира: „Те печелят твърде много пари."

Доналд Шерман, президент на организацията „Граждани за отговорност и етика във Вашингтон" (CREW), заяви, че президентът не бива да извлича финансова полза от по-високите цени на петрола.

„Войната, която президентът Тръмп избра да води в Иран, струва скъпо на американския народ под формата на по-високи цени на енергията и бензина, както и на по-високи транспортни разходи", заяви Шерман пред CBS News.

„Междувременно брокерите на Тръмп търгуват с акции на петролни и газови компании от негово име, което му носи значителни печалби от глобалната нестабилност, която той самият провокира. Няма значение дали той сам търгува с тези акции - президентът има задължението да избягва конфликти на интереси между личните си финанси и това, което е най-добро за американския народ", каза още той.

На президентите, членовете на Конгреса и други федерални длъжностни лица е позволено по закон да търгуват с индивидуални акции, въпреки че някои членове и от двете партии са предложили тази практика да бъде забранена.

Тръмп, най-богатият президент в съвременната история, е много по-активен на фондовия пазар, отколкото бяха неговите непосредствени предшественици. Джордж У. Буш държеше активите си в „сляп тръст" по време на президентството си. Барак Обама се придържаше към индексни и взаимни фондове и държавни облигации, а Джо Байдън не притежаваше индивидуални акции.