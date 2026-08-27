Правосъдното министерство подкрепи удължаване на срока за превалутиране на капитала на дружествата до края на 2028 г.

Министерството на правосъдието подкрепя удължаването до края на 2028 г. на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си и да приведат дружествените си актове в съответствие с въвеждането на еврото. Позицията на министерството беше представена от заместник-министър Ива Кечева пред комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.

Комисията разгледа на първо четене два законопроекта за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Законопроектът на „Прогресивна България" (ПБ) предвижда действащият 12-месечен срок да бъде удължен на 36 месеца – до края на 2028 г. Алтернативният законопроект, внесен от „Демократична България" (ДБ), предлага срокът за превалутиране да отпадне, без да бъде определян нов краен срок. Комисията подкрепи на първо четене предложението на ПБ и отхвърли това на ДБ.

Промените се налагат заради практически проблем при прилагането на действащия закон. В момента дружествата разполагат с 12 месеца от въвеждането на еврото т.е. до края на 2026 г., за да превалутират капитала си. Същевременно законът изисква актуализираният дружествен договор или устав да бъде представен още с първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър. Това създава риск голям брой дружества да трябва да изпълнят задължението значително по-рано, включително при подаването на годишните си финансови отчети през месец септември.

„Наличието на срок има дисциплиниращ ефект и ще гарантира предвидим и ясен за обществото и търговците период, в който документите на дружествата да бъдат приведени в съответствие с официалната валута в страната", заяви заместник-министър Кечева. По думите ѝ липсата на определен краен срок няма да допринесе за постигането на целите на закона.

Министерството на правосъдието подкрепи и предложението задължението за представяне на актуализиран дружествен акт да бъде обвързано с подаването на заявление, при което такъв акт действително е необходим. Целта е да се намали административната тежест за бизнеса и едновременно с това да се предотврати струпването на голям брой заявления в Търговския регистър.

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Илиева също подкрепи предложените промени.