Кабинетът дава 55 млн. евро на българските превозвачи, за да си плащат тол таксите

Кабинетът одобри на заседанието си в сряда 55 млн. евро, с които да подпомогне фирмите за тежкотоварни превози да си плащат тол таксите. Това става чрез схема за предоставяне на минимална помощ „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България". Помощта ще се администрира от агенция „Пътна инфраструктура".

Помощта ще се предоставя под формата на минимални помощи (de minimis) и ще се прилага до 31 декември 2026 г. Финансовият ресурс е безвъзмезден и ще се изплаща еднократно на транспортни предприятия, които притежават лиценз за превоз на товари. Размерът на помощта е до 300 хил. евро на предприятие за период от три години. В европейския и националния регистър за минималните помощи ще се проверява дали е предоставена помощ de minimis на предприятието, което я получава, и на свързаните с него предприятия за период три години назад.

Заявленията ще се подават до АПИ като администратор на помощта. След крайния срок за подаване на заявленията те ще се разглеждат по допустимост, а после за основателност, за да се определи броят на предприятията, които отговарят на критериите за отпускане на гранта.

Подкрепата ще се определя на базата на пропорционално разпределение, съобразено с общия лимит до 55 млн. евро за сектора. За база ще се използват платените през 2025 година тол такси за магистрали и пътища от I и II клас у нас, като за всяко предприятие ще определя процентен дял след изчисляване на отношението на платената от него сума към общия размер платени средства от всички допуснати за финансиране предприятия. Ако при разпределението на общата сума на държавната помощ останат свободни средства, същите ще се преразпределят между всички допуснати предприятия, без да се надвишава прагът от 300 хил. евро за предприятие за три години.

Схемата цели да подкрепи транспортния сектор у нас, който е изправен пред сериозни предизвикателства. Чрез нея се създава възможност за финансово облекчение на превозвачите и справяне с увеличените им оперативни разходи, се казва в правителственото прессъобщение.

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