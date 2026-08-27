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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23462222 www.24chasa.bg

Вдигат нивото на защита на потребителите при теглене на кредит

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Евро Снимка: Пиксабей

Правителството одобри проект на Закон за потребителския кредит, който въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО.

Законопроектът има за цел да повиши нивото на защита на потребителите, да ограничи нелоялните практики, да подобри контрола и да намали риска от свръхзадлъжнялост, съобщават от пресслужбата на МС.

Проектозаконът актуализира правната рамка и въвежда в своя обхват нови видове потребителски кредити, както и такива предоставяни онлайн. В приложното поле на закона се включват кредити до 100 000 евро, кредитите под формата на овърдрафт, при които кредитът трябва да бъде погасен в срок от един месец, както и определени краткосрочни и безлихвени кредити, включително продуктите „купи сега, плати по-късно".

Законопроектът подобрява информираността и прозрачността при предоставяне на кредити. Въвежда се задължение за кредиторите и кредитните посредници да предоставят обща информация за потребителските кредити, като се подобрява съдържанието на преддоговорната информация и на данните, включвани в договорите. Целта е потребителите да разполагат с необходимата информация, за да направят информиран избор при кандидатстване за кредит.

Установяват се по-строги правила за рекламата и търговските съобщения, които трябва да бъдат ясни, разбираеми и да не подвеждат. Забраняват се практики за предоставяне на непоискани кредити, включително изпращане на предварително одобрени кредитни карти без заявка от потребителя, както и едностранно увеличаване на разходния лимит на овърдрафт или кредитна карта без предварително искане и изрично съгласие. Не се допуска използването на предварително отметнати полета и други форми на мълчаливо съгласие за предоставяне на допълнителни услуги.

Със законопроекта се въвежда изискване за разрешение и регистрация на кредитните посредници за потребителски кредит. Изискването за разрешение и регистрация ще се прилага и за кредиторите, предоставящи потребителски кредит, които до момента не са обхванати от такова.

Комисията за защита на потребителите ще води и поддържа регистър на кредитните посредници и регистър на кредиторите, предоставящи потребителски кредит. Комисията още ще предоставя съвети на потребителите, изпитващи затруднения при изпълнение на техните финансови задължения.

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