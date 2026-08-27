Смятат бюджета за 2027 г. при 660 минимална заплата, а максималният осигурителен доход ще расте с по 100 годишно (Обзор)

България трайно остава с най-ниското минимално възнаграждение в ЕС

Финансовото министерство готви бюджета за 2027 г. при 660 евро минимална заплата. Това става ясно от обявени на сайта на ведомството указания до министерства и агенции за бюджетната процедура.

За 2028 г. прогнозният размер на най-малката заплата е 680 евро, а за 2029 г. - 710.

От документа става ясно още, че максималният осигурителен доход ще расте с по 100 евро всяка година до 2029 г. Така от 2400 евро през 2027-а ще стане

2500 евро през 2028 и 2600 през 2029 г.

При приемането на бюджета за 2026 г. по предложение на финансовото министерство парламентът отмени стария механизъм за определяне на минималната заплата и трябваше да се изработи нов от социалните партньори. До приемането на методиката размерът на минималното заплащане остава 620 евро, колкото бе определен по старата формула в началото на тази година.

След няколко срещи между финансовото министерство, социалното, синдикати и работодатели бе решено старата формула да се замени с механизъм, при който промяната в четири индикатора с равна тежест да определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение.

Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един зает за последните 10 години.

До разбирателство за конкретните показатели по тези критерии обаче не се стигна. Социалните партньори се споразумяха държавата да определи размера на минималната работна заплата за следващата година между 646,50 и 672,80 евро. От публикуваните сега указания излиза, че хората на вицепремиера Гълъб Донев са сметнали сумата на около половината от диапазона, който е договорен.

Така ръстът за 2027 г. ще бъде около 6,4%. Ако се гледат указанията на финансовото министерство, този ръст ще се свие до 3% през 2028 г., когато се предвижда размерът на най-ниското възнаграждение да се увеличи до 680 евро.

По действащата все още формула се предвиждаше минималната заплата да е малко над 690 евро още от 1 януари 2027 г. Досега ръстовете на минималната заплата у нас бяха доста по-високи. Например между 2024 и 2026 г. тя растеше всяка година със съответно 19,6, 15,4 и 12,6%. В следващите години, каквито и да са показателите, по които ще се изчислява, тези ръстове няма как да са по-високи от 5-6 процента годишно.

По критериите за адекватност за изчисляването на най-ниското заплащане не бе постигнато пълно съгласие. Постигнато бе обаче важно споразумение - новият механизъм в конкретика да бъде записан в Кодекса на труда, а паралелно да върви и промяна в подзаконов нормативен акт, което ще отнеме известно техническо време.

Най-остри критики към размера на заплатата дойдоха очаквано от синдикатите и опозицията. Със сметки лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев показа, че според Евростат за 2025 г.

срещу 1 евро българският работник произвежда продукция за 6,10 евро

И сметна, че само по този показател минималната заплата трябва да се повиши не с 8, а с 11,4%, което означава да стане още сега 690 евро.

Въпреки солидните увеличения в предходните години България трайно остава с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз. Следващата държава по този показател е Латвия, където обаче тя е 780 евро. В Черна гора е 670 евро, в Сърбия е 744 евро, а в Турция - 654 евро.