71,71% от домакинствата на парно в София вече са с дистанционни уреди и водомери

Срокът по закон е 1 януари 2027 година

71,71% от домакинствата, които са на парно и топла вода в София, вече са сменили топломерите, уредите за дялово разпределение и водомерите с такива с дистанционен отчет. Това са последните данни на “Топлофикация - София” от 1 юли.

Дистанционните разпределители са 85,49% от всичките. Делът на дистанционните водомери за топла вода е 54,93 на сто, а на апартаментните топломери - 62,45%.

При столичната топлофикация, която е и топлинен счетоводител, 62% от клиентите, обслужвани от дружеството, са подменили своите измервателни уреди.

От дружеството напомнят, че до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане. Уредите в една сграда трябва да бъдат от един вид и тип и да са съвместими със системата за дистанционно отчитане, затова клиентите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение и да не ги купуват без предварителна консултация.

Статистиката на водещ топлинен счетоводител, който има над 200 000 клиенти в София, показва, че през август близо 67% от водомерите за топла вода са с дистанционен отчет. До края на 2026 г. остават за подмяна около 75 000 водомера. Значително по-малък е броят на оставащите за подмяна индивидуални разпределители по радиаторите – около 7%, или приблизително 10 000 домакинства.

Към август 2026 г. 99,71% от клиентите на “Техем” в страната имат монтиран поне един дистанционен уред, а 70% са изцяло оборудвани за дистанционно отчитане. Общо 236 319 клиенти вече използват дистанционни уреди за дялово разпределение и не им се налага да осигуряват достъп за отчет.

Подмяната има пряка практическа полза за домакинствата. Когато всички разпределители, топломери и водомери за топла вода в една етажна собственост са дистанционни, сградата може да премине към месечен отчет. При него данните от уредите се събират автоматично от малък дигитален четец, монтиран в общите части на сградата. Информацията се предава по защитена мобилна връзка към центъра за обработка на данни, където се разкодира и обработва за изготвянето на сметките.

С разширяването на смарт инфраструктурата от компанията очакват цената на услугата за дистанционен отчет и предоставяне на месечни сметки да става все по-конкурентна именно защото отпада необходимостта от физически отчет. Няма нужда собствениците да чакат на определена дата и час, да оставят ключ на съсед или да заявяват допълнително посещение, ако не са успели да осигурят достъп.

По-важната промяна обаче е, че дистанционните уреди позволяват потреблението да бъде отчитано всеки месец. При решение на общото събрание на етажната собственост сградата може да премине към реални месечни сметки за отопление и топла вода без изравнителна сметка през лятото. Така, ако потреблението през един зимен месец е по-високо, човек може да реагира още през следващия. (24часа)

При дистанционни уреди и водомер за топла вода блокът е готов да мине на месечен отчет.