Европейските борси приключиха със спадове

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Европейските борси приключиха търговията с понижения, като най-значително поевтиняха акциите на френски компании, търгувани на основния пазар в Париж, на фона на опасения от фискална и политическа несигурност във Франция в навечерието на първия дебат преди президентските изборите през идната година, предаде Ройтерс.

Парижкият водещ индекс САС 40 се срина с 1,68 на сто до 8319,87 пункта, което е най-ниското му ниво от месец.

В Милано FTSE MIB отбеляза спад с 1,17 на сто до 52 265,12 пункта, докато франкфуртският DAX добави 0,31 на сто до 26 367,24 пункта, пише БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 намаля с 0,79 на сто до 10 792,54 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 е надолу с 0,69 на сто до 651,85 пункта.

Акциите на френските банки „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas), „Сосиете женерал“ (Societe Generale) и „Креди Агрикол“ (Credit Agricole) отбелязаха спадове с между 4 и 5 на сто.

Европейските банки като цяло загубиха най-много от пазарната си стойност днес, като отбелязаха понижение средно с 1,7 на сто.