Илин Димитров: Германските туристи се завръщат в България

Очаква се засилен интерес на туристи от Турция за "Евровизия"

Германските туристи се завръщат в България. Две големи авиокомпании са обявили близо 100 хил. самолетни места за страната за следващата година. Полетите ще започнат от 15 май, съобщи пред журналисти в Созопол министърът на туризма Илин Димитров. По думите му Министерството на туризма води разговори и с други превозвачи за увеличаване на въздушния капацитет.

"Изпълняваме нашата програма, която казва, че ще направим всичко възможно да удължим сезона, а това е едно прекрасно начало", каза Димитров. Той посочи, че пристигането на германски туристи догодина ще започне непосредствено след финала на "Евровизия".

По отношение на настоящия летен сезон министърът коментира, че окончателната оценка ще бъде направена през октомври, когато ще има цялостен анализ на данните. По думите му сезонът е сложен и е започнал колебливо, но към момента показателите са на нивата от миналата година.

Ако имаме късмет с хубаво време през септември, вече имаме и силна рекламна кампания за последните дни, мисля, че можем да завършим с един сезон, сходен на този от миналата година, въпреки трудното начало, каза още министърът на туризма, цитиран от БТА.

Той коментира и възможностите за улесняване на пътуванията на туристи от Турция, като съобщи, че по темата се работи активно. Министърът поясни, че конкретните новини за това трябва да бъдат обявени от Министерството на външните работи. Илин Димитров каза още, че се очаква интересът на туристи от Турция за конкурса "Евровизия" в Бургас да бъде засилен и предстои увеличаване на капацитета на консулските служби.

По думите му България се надява и на подкрепа от Европейската комисия за въвеждането на т.нар. виза на границата за определени случаи, която би позволила на вече влезли в страната туристи да получат виза при повторно преминаване на границата. Според министъра това би намалило опашките и би позволило на консулските служби да обработват повече документи.

Пред журналистите в Созопол Илин Димитров говори и за значението на фестивала "Аполония", чието тазгодишно издание се открива тази вечер. "Аполония и аз сме родени в една и същата година, на 42 години сме", коментира министърът. По думите му фестивалът въплъщава духа на Созопол и представлява типа туризъм, който България иска да развива, а именно културния туризъм. Той подчерта, че туристите, които посещават Созопол по време на фестивала, не се наслаждават единствено на морето, плажа, въздуха и града, а се потапят и в културна среда.

Неслучайно 2026 година е обявена за година на културния туризъм от Министерството на туризма, заяви Димитров и допълни, че развитието на културния туризъм ще бъде сред основните акценти в работата на ведомството. Според него "Аполония" е едно от събитията, които допринасят за развитието на този вид туризъм и за утвърждаването на Созопол като културна и туристическа дестинация.