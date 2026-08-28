"Гугъл" сменя политиката си за спам в Европа заради опасения от глоби

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„Гугъл", обяви днес, че е променила спам политиката си в Европа, за да отговори на опасенията на Европейския съюз, заради които технологичната компания може да бъде глобена, предаде Ройтерс.

Американският технологичен гигант се оказа на прицела на регулаторите на ЕС, след като издатели на новини подадоха жалби относно политиката му за злоупотреба с репутацията на сайтове.

По-конкретно, „Гугъл" е обвинена, че не противодейства на практиката да се публикуват страници на трети страни в сайтове с по-голяма популярност в опит да се злоупотреби със системата за рейтинг в търсачките, като се използват сигналите за рейтинга на хостващия сайт, често наричани паразитно SEO (оптимизация за търсачки - бел.ред.)

Европейската комисия обяви по-рано, че нейният мониторинг показва, че „Гугъл" понижава рейтинга на уебсайтовете и съдържанието на новинарските емисии на други издатели при резултатите от търсенето, когато тези уебсайтове включват съдържание от търговски партньори, предава БТА.

Политиката на „Гугъл" влияе пряко върху легитимното право на издателите да трупат приходи от уебсайтовете и съдържанието им, смята ЕК.

Компанията заяви, че от 30 август всички действия, предприети за понижаване на позициите на сайтове, няма да се прилагат за потребители в държавите от ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

Политиката на „Гугъл" извън изброените страни от Европейското икономическо пространство няма да бъде променена, допълни компанията.

ЕК започна разследване срещу „Гугъл" съгласно Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act) заради спам политиките на компанията. Нарушения на Закона за цифровите пазари могат да доведат до глоби за компаниите в размер до 10 процента от глобалния им годишен оборот