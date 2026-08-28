Курсът на еврото пада

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Курсът на еврото отслабна леко спрямо повечето водещи световни валути в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщавата германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува за 1,1649 долара, отстъпвайки с 0,04 на сто спрямо щатската валута.

Снощи Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1645 долара за едно евро.

Спрямо британската лира еврото спада с 0,05 на сто до 0,8571 бр. лири, а в сравнение с японската йена - с 0,01 на сто до 185,71 йени. Единната европейска валута добавя 0,06 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9376 шв. франка за едно евро.