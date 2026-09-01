Белгийски чипове ще задвижват колите на BYD

Белгийската технологична компания Melexis, със седалище в Ипър, постигна пробив на пазара на електрически коли. Компанията сключи договор за директни доставки на своите микрочипове с китайския гигант BYD, който в момента е най-големият производител на електромобили в света.

Пекин от години инвестира милиарди долари в развитието на собствената си полупроводникова индустрия с цел постигане на пълна независимост от чуждестранни доставчици. Решението на водещ китайски производител като BYD да се довери на европейски компоненти е продиктувано от плановете на ЕС за автомобили "Произведено в Европа" ("Закон за индустриалния ускорител"). При него субсидиите за покупка са обвързани с определен процент европейски части, като се обсъжда праг от 70%.

Очаква се белгийските сензори и полупроводници да подобрят ефективността и безопасността на новите модели електромобили на китайската марка.