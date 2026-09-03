Волвата "говорят" помежду си, предупреждават за опасности!

Volvo представи нови функции за свързана безопасност (Connected Safety), които предупреждават шофьорите за опасности по пътя им, давайки им повече време да се подготвят и да шофират по-безопасно.
Технологията "Свързана безопасност" беше въведена от Volvo през 2016 г. и се основава на обмена на данни между свързани автомобили.
С новата актуализация на софтуера, системата получава четири допълнителни функции, които са налични в новите EX60, EX90 и ES90.
Сензорите и камерите на автомобила могат да откриват големи животни, като елени или коне, които са на или близо до пътното платно.
Данните за местоположението им се изпращат в облака , така че други съвместими автомобили Volvo, приближаващи се към района, биват предупредени, преди шофьорите им дори да осъзнаят, че са в опасност.
Предупреждението за уязвими участници в движението също работи по подобен начин и се отнася за пешеходци и велосипедисти, които са на пътя на автомобила или на страничните пътища.
В същото време, Roadwork Alert информира за пътни ремонти, докато Accident Ahead Alert използва данни в реално време от други свързани Volvo или центрове за управление на трафика, за да предупреди за инцидент.
Новите функции допълват вече наличните предупреждения за хлъзгав път и предупреждение за аварийни светлини.
Предупрежденията не са ограничени само до автомобили Volvo. Чрез екосистемата „Европейски данни за пътна безопасност" съответните данни могат да бъдат споделяни и с превозни средства от други производители , както и с центрове за управление на трафика.