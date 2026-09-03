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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23466111 www.24chasa.bg

Волвата "говорят" помежду си, предупреждават за опасности!

Георги Луканов

[email protected]

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Новото електрическо Volvo ES90. Снимки: Volvo

Volvo представи нови функции за свързана безопасност (Connected Safety), които предупреждават шофьорите за опасности по пътя им, давайки им повече време да се подготвят и да шофират по-безопасно.

Технологията "Свързана безопасност" беше въведена от Volvo през 2016 г. и се основава на обмена на данни между свързани автомобили.

С новата актуализация на софтуера, системата получава четири допълнителни функции, които са налични в новите EX60, EX90 и ES90.

Сензорите и камерите на автомобила могат да откриват големи животни, като елени или коне, които са на или близо до пътното платно.

Данните за местоположението им се изпращат в облака , така че други съвместими автомобили Volvo, приближаващи се към района, биват предупредени, преди шофьорите им дори да осъзнаят, че са в опасност.

Предупреждението за уязвими участници в движението също работи по подобен начин и се отнася за пешеходци и велосипедисти, които са на пътя на автомобила или на страничните пътища.

В същото време, Roadwork Alert информира за пътни ремонти, докато Accident Ahead Alert използва данни в реално време от други свързани Volvo или центрове за управление на трафика, за да предупреди за инцидент.

Новите функции допълват вече наличните предупреждения за хлъзгав път и предупреждение за аварийни светлини.

Предупрежденията не са ограничени само до автомобили Volvo. Чрез екосистемата „Европейски данни за пътна безопасност" съответните данни могат да бъдат споделяни и с превозни средства от други производители , както и с центрове за управление на трафика.

Новото електрическо Volvo ES90. Снимки: Volvo

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