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Българска банка за развитие обявява търг с тайно наддаване за продажба на употребявани тежкотоварни, подемно-транспортни, леки и лекотоварни моторни превозни средства и оборудване, намиращи се в гр. Ловеч.

Подробна информация за предлаганите позиции и началните тръжни цени е публикувана в тръжната документация на сайта на ББР. Всяка позиция се продава отделно, като кандидатите могат да участват за една, няколко или всички обявени позиции.

За участие се изисква подаване на ценово предложение и необходимите декларации по образец, както и внасяне на задатък в размер на 10% от началната тръжна цена за всяка позиция, за която се кандидатства.

Оглед на транспортните средства може да бъде извършен след предварително съгласуване на тел. 0882 906 643 или 0885 700 990.

Крайният срок за подаване на предложения е 16:00 ч. на 28 септември 2026 г.