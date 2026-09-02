Социален лизинг и в Гърция: Нова електрическа кола срещу 45 евро на месец!

Очаква се социалният лизинг да бъде една от най-важните програми за подкрепа на електрическата мобилност в Гърция, предоставяйки на икономически уязвими домакинства възможността да използват нов електрически автомобил с много ниска месечна такса.

Според планирането до момента програмата ще обхване приблизително 15 000 домакинства и ще има общ бюджет от 165,3 милиона евро. Лизингът ще продължи четири години, т.е. 48 месеца, като целта е вноската, плащана от бенефициента, да не надвишава 150 евро на месец.

Предстоящата държавна помощ може да намали месечната вноска за нов електрически автомобил до едва 45 евро при най-евтините модели, като Dacia Spring.

Цената на дребно на автомобил не е същата като главницата по четиригодишен лизинг. Лизинговата компания остава собственик на превозното средство и запазва остатъчната му стойност след 48 месеца. Поради тази причина автомобил с цена на дребно от 25 000 евро теоретично може да бъде предложен с по-малка главница по лизинга.

Това обаче ще зависи от отстъпката при замяна, очакваната стойност при препродажба, годишния лимит на пробега и услугите, включени в договора.