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Тя е част и от специални инициативи за привържениците на клуба, сред които ексклузивни кампании, томболи, фен активности, подаръци и други изненади

iBank разширява портфолиото си от картови продукти с първата си кобрандирана футболна дебитна карта Mastercard, създадена в партньорство с ПФК „Ботев“ Пловдив. Новият продукт е предназначен специално за привържениците на клуба и съчетава удобствата на съвременното банкиране с отличителен дизайн, вдъхновен от духа и идентичността на „Канарите“.

Картата може да бъде заявена като част от пакетна програма „Инвест Оптима+“ и предлага възможност за безконтактни плащания, добавяне в дигитален портфейл и удобно управление на средствата чрез iBank Mobile и интернет банкиране. Картодържателите могат да се възползват и от преференциални условия за ежедневни банкови операции. За допълнително удобство пакетът може да бъде заявен и изцяло онлайн, без посещение на финансов център.

Продуктът ще бъде част и от специални инициативи за феновете на ПФК „Ботев“ Пловдив, сред които ексклузивни кампании, томболи, фен активности, подаръци и други изненади.

С новата карта iBank обединява модерните финансови решения и емоцията на футбола, като предоставя на привържениците още един начин да носят Ботев със себе си – всеки ден и навсякъде.

Повече информация и възможност за онлайн заявяване ще откриете на ibank.bg.