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Общината ремонтира ключови улици и непипнати от години дворове на забавачки в Сопот advertorial icon

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Обновлението на дворовете на детските градини в града започна от „Приказен свят“.

Градът свети нощем с нови енергоспестяващи лампи

Ремонти на ключови обекти текат в община Сопот това лято и работата напредва. С финансиране от държавен фонд „Земеделие“ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се изпълняват проекти на обща стойност 2 073 000 евро.

Първите три са за реконструкция и ремонт на настилки в три детски градини: „Слънчево детство“,  „Приказен свят“ и „Роза“. Там се обновяват изцяло дворовете и пешеходните зони, което ще ги превърне в по-безопасна, функционална и модерна среда за обучение и социализация на децата. Ремонт на зелените пространства и на дворовете не е правен от създаването на трите детски градини в града на Вазов. 

Останалите два проекта от същия фонд включват мащабни ремонти на възлови пътни артерии в града: ул. „Ганчо Попниколов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Манчев“ и ул. „Трети март“ - околовръстен път.

Сериозна инвестиция се реализира и благодарение на Министерството на иновациите и растежа. С проект за 1 104 400 евро се ремонтира ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Трети март“ до кръстовището с пътна отсечка в имот в местността Кучур кория, както и реконструкция на улицата в същия терен от кръстовището с ул. „Христо Ботев“ до производствената база на лагерния завод.

Кметът (вляво) на инспекция на ремонта на улицата към лагерния завод
Кметът (вляво) на инспекция на ремонта на улицата към лагерния завод

“Подобряването на средата за живот чрез изграждане и поддържане на инфраструктурата е основният ми приоритет. За мен и екипа ми е важно жителите на община Сопот да живеят все по-добре и да имат удобства на обществените места”, казва кметът Станислав Стоенчев. 

Дългогодишният и наболял проблем с преливащата шахта на ул. „Христо Ботев“ вече е окончателно решен. Проектът за „Реконструкция и рехабилитация на главен колектор 1 от канализационната мрежа на  Сопот извън регулация“ на стойност 1 012 460 евро е успешно завършен с финансиране от регионалното министерство.

С пари от същото ведомство и съфинансиране от местния бюджет приключи ремонтът на сграда за “Местни данъци и такси“ за 174 900 евро. „Започваме и втория етап от дългоочакваното преустройство на централния площад и парк на Сопот. Проектът е на стойност 2 893 900 евро от регионалното министерство“, допълва кметът. 

Градът променя своя облик през нощта. Чрез спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост и безвъзмездна помощ от Министерството на енергетиката в  Сопот е изцяло подменено уличното осветление с ново и енергоефективно. 

Кметът Станислав Стоенчев Снимки: Община Сопот
Кметът Станислав Стоенчев Снимки: Община Сопот

Успешно приключи санирането на всички осем одобрени за финансиране блока по Плана за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъдат санирани и останалите сгради по линия на Българската банка за развитие.

„Подобряването на средата за живот в община Сопот не е просто цел, а ежедневен ангажимент. Всеки един от тези проекти е стъпка към по-модерен, по-сигурен и по-привлекателен дом за всички нас“, категоричен е Станислав Стоенчев. 

Обновлението на дворовете на детските градини в града започна от „Приказен свят“.
Кметът (вляво) на инспекция на ремонта на улицата към лагерния завод
Кметът Станислав Стоенчев Снимки: Община Сопот
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