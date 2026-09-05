Градът свети нощем с нови енергоспестяващи лампи

Ремонти на ключови обекти текат в община Сопот това лято и работата напредва. С финансиране от държавен фонд „Земеделие“ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони се изпълняват проекти на обща стойност 2 073 000 евро.

Първите три са за реконструкция и ремонт на настилки в три детски градини: „Слънчево детство“, „Приказен свят“ и „Роза“. Там се обновяват изцяло дворовете и пешеходните зони, което ще ги превърне в по-безопасна, функционална и модерна среда за обучение и социализация на децата. Ремонт на зелените пространства и на дворовете не е правен от създаването на трите детски градини в града на Вазов.

Останалите два проекта от същия фонд включват мащабни ремонти на възлови пътни артерии в града: ул. „Ганчо Попниколов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Манчев“ и ул. „Трети март“ - околовръстен път.

Сериозна инвестиция се реализира и благодарение на Министерството на иновациите и растежа. С проект за 1 104 400 евро се ремонтира ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Трети март“ до кръстовището с пътна отсечка в имот в местността Кучур кория, както и реконструкция на улицата в същия терен от кръстовището с ул. „Христо Ботев“ до производствената база на лагерния завод.

Кметът (вляво) на инспекция на ремонта на улицата към лагерния завод

“Подобряването на средата за живот чрез изграждане и поддържане на инфраструктурата е основният ми приоритет. За мен и екипа ми е важно жителите на община Сопот да живеят все по-добре и да имат удобства на обществените места”, казва кметът Станислав Стоенчев.

Дългогодишният и наболял проблем с преливащата шахта на ул. „Христо Ботев“ вече е окончателно решен. Проектът за „Реконструкция и рехабилитация на главен колектор 1 от канализационната мрежа на Сопот извън регулация“ на стойност 1 012 460 евро е успешно завършен с финансиране от регионалното министерство.

С пари от същото ведомство и съфинансиране от местния бюджет приключи ремонтът на сграда за “Местни данъци и такси“ за 174 900 евро. „Започваме и втория етап от дългоочакваното преустройство на централния площад и парк на Сопот. Проектът е на стойност 2 893 900 евро от регионалното министерство“, допълва кметът.

Градът променя своя облик през нощта. Чрез спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост и безвъзмездна помощ от Министерството на енергетиката в Сопот е изцяло подменено уличното осветление с ново и енергоефективно.

Кметът Станислав Стоенчев Снимки: Община Сопот

Успешно приключи санирането на всички осем одобрени за финансиране блока по Плана за възстановяване и устойчивост. Предстои да бъдат санирани и останалите сгради по линия на Българската банка за развитие.

„Подобряването на средата за живот в община Сопот не е просто цел, а ежедневен ангажимент. Всеки един от тези проекти е стъпка към по-модерен, по-сигурен и по-привлекателен дом за всички нас“, категоричен е Станислав Стоенчев.