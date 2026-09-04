От пътя, който свързва хора и бизнес, до парковете, спортните зони и безопасния достъп до природното наследство – ХОЛДИНГ КЦМ 2000 гради среда, която остава

Инфраструктурата често остава незабележима, когато работи добре. Тя е пътят, по който стигаме до работното си място, паркът, в който се срещаме, стадионът, на който тренираме и се състезаваме, или маршрутът, който ни отвежда до природна забележителност. Именно затова инвестициите в инфраструктура имат значение, което надхвърля стойността на конкретния проект – те променят начина, по който хората живеят, работят, спортуват и използват обществената среда.

За ХОЛДИНГ КЦМ 2000 партньорството с местните власти е естествена част от отговорността на бизнеса към регионите, в които компанията развива дейността си. През последните години в партньорство с община Куклен и община Асеновград холдингът подкрепи и реализира проекти, които оставят видима и трайна следа – в транспортната свързаност, градската среда, спорта и достъпа до природното наследство.

Ново обезопасително съоръжение осигурява по-безопасен достъп до платото на „Караджов камък“.

„Нов път КЦМ“ – инвестиция в безопасност

Един от най-значимите инфраструктурни проекти на холдинга е изграждането на близо 700-метровия участък „Нов път КЦМ“, който вече е завършен и пуснат в експлоатация. Новата отсечка по маршрута Асеновградско шосе – Куклен е създадена с ясна цел – да раздели потоците на тежкотоварни и лекотоварни автомобили и да осигури по-безопасна и бърза транспортна връзка до Куклен и населените места в общината. Общата стойност на проекта е 1,12 млн. евро. Част от средствата са държавни, отпуснати на община Куклен като насърчителна мярка от бюджета на Министерството на иновациите и растежа във връзка с получения от КЦМ през 2022 г. Сертификат за инвестиция клас А, а останалата част е дарение от ХОЛДИНГ КЦМ 2000.

„Новата отсечка е пример за инфраструктура, която има конкретен и ежедневен ефект и за бизнеса, и за хората“, казва Мария Белчева, кмет на община Куклен.

Градски пространства за живот

Едни отнай-значимите инфраструктурни промени са тези, които превръщат обикновените градски пространства в място за срещи, отдих и общуване. Такива са площад „Цар Борис I Покръстител“ и градския парк в Куклен, обновени с финансовата подкрепа на ХОЛДИНГ КЦМ 2000. Инвестицията включва подмяна на настилката, изграждане на достъпни подходи за трудноподвижни хора и родители с детски колички, обновяване на алеите, изграждане на стъпала, осветление, поливна система. Днес това пространство е естествена част от ежедневието на жителите на Куклен – пример как една инвестиция в градската среда може да промени не само нейния облик, но и начина, по който хората я използват.

Следващата стъпка – парк „Орфей“

Партньорството с община Куклен продължава с облагородяването на парк „Орфей“ – проект, който предстои да промени още едно от обществените пространства в града. Сега се работи усилено по подновяването на настилките, електрическата инсталация и осветление, които ще направят парка по-функционален, приветлив и удобен за жителите.

„Успешното партньорство между местната власт и бизнеса се измерва с реалните резултати, които остават в полза на хората и на развитието на местната общност“, коментира кметът Мария Белчева.

Стадион „Шипка“ – спортът като част от качество на живот

Спортът е не само движение и състезания – той изгражда навици, дисциплина, увереност и създава среда, в която децата и младите хора могат да развиват своите способности. Добрата спортна инфраструктура е важна част от качеството за живот на една общност. С тази философия през последните години ХОЛДИНГ КЦМ 2000 финансира поетапното обновяване на стадион „Шипка“ в Асеновград – едно от емблематичните места за спорт и физическо възпитание. До момента подкрепата на холдинга бе насочена към ремонт на трибуните, входната зона и прилежащите пространства. Предстои следващият етап от обновяването – основен ремонт на спортния терен, реконструкция на лекоатлетическата писта и изграждане на нова осветителна система. Целта е стадионът постепенно да се превърне в съвременен, функционален и атрактивен център за развитие на футбола и други олимпийски спортове.

До „Караджов камък“ – инженерно решение в хармония с природата

Туризмът се развива там, където природните и културните богатства са достъпни за хората. Понякога достигането до най-впечатляващите места изисква специални решения, които съчетават безопасност и уважение към природната среда. Такова място е „Караджов камък“ – едно от най-магнетичните природни и исторически богатства на Асеновград и Родопите. До платото се достига по планински маршрут, а последният стръмен участък дълго време бе обезопасен само с въже и нестабилна дървена стълба. За хилядите туристи, които ежегодно посещават местността, достъпът бе сериозно предизвикателство, особено при влажно или зимно време. Именно необходимостта от по-надеждно и сигурно преминаване, без да се нарушава естественият облик на защитената местност, поставя началото на проект за ново обезопасително съоръжение.

ХОЛДИНГ КЦМ 2000 в партньорство с община Асеновград и с ключовото участие на инженерния екип на дружеството от холдинга „Металургремонт-21“ реализира като дарение цялостното проектиране, изработване и монтаж на метална стълба с парапет, осигуряваща по-безопасен достъп до платото на „Караджов камък“. Съоръжението преодолява над 16 метра денивелация, състои се от 80 стъпала и четири стълбищни рамена, следващи естествения наклон на скалния терен. Всички анкери са от неръждаема стомана клас А4, използвани са висок клас смоли и крепежни елементи, а стъпалата са с висок клас противохлъзгащо изпълнение и отвори за отвеждане на вода и замърсявания. За допълнителна защита са монтирани и стоманени въжета между парапета. Така инженерната експертиза и отговорността към хората и природата се срещат в решение, което прави достъпа до „Караджов камък“ по-безопасен, без да нарушава уникалния характер на мястото.

Когато инвестицията остава

Изграждането на нова пътна отсечка, преобразяването на градски пространства, модернизирането на стадион и осигуряване на безопасен достъп до природен обект са четири на пръв поглед различни проекти, с различно предназначение и мащаб. Общото между тях е много повече от социалния ангажимент на една компания. Те са примери за инвестиция в средата, в която хората живеят и работят – за по-безопасно движение, по-достъпни природни и обществени пространства, повече възможности за отдих и спорт.

В ХОЛДИНГ КЦМ 2000 разбираме инфраструктурата не просто като строителство. Тя е част от дългосрочната връзка между бизнеса и общността – инвестиция, чийто истински резултат се измерва с това, което остава след нас.