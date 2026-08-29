Инфлацията не си отива – в търговия и услуги ще вдигат още цените

Несигурната икономическа среда е най-голямата пречка пред развитието на бизнеса, вече по-силна от липсата на работна ръка

В търговията на дребно и в сферата на услугите мениджърите очакват инфлацията да се задържи поне през следващите три месеца. Това показва редовното изследване на НСИ за бизнес климата за август, публикувано в петък.

Основната причина е несигурната икономическа среда – това е най-силният фактор, който пречи за развитието на бизнеса, изпреварил традиционните оплаквания от липсата на работна ръка.

Търговците на дребно вече чувстват финансови проблеми

– макар и с малко, делът на тези, които усещат затруднения, се увеличава и вече надхвърля 6%, отчитат анкетите.

Че инфлацията няма да изчезне и догодина, сочат прогнозите на всички институции. БНБ например очаква годишната да достигне 5% и да намалее до 2,7% чак към края на 2027-а. А в публикуваните преди ден указания на финансовото министерство до ведомствата за съставянето на бюджета за догодина средногодишната инфлация за 2027-а е прогнозирана на 3,8%.

Почти същите като в търговията на дребно са нагласите в сферата на услугите. Разликата е, че там делът на фирмите, които изпитват финансови затруднения, е малко по-висок – към 9%, и също нараства през август в сравнение с юли. Под услуги статистиката разбира широк кръг от дейности, в които влизат транспортни и куриерски фирми, хотели, ресторанти, IT, далекосъобщения, охрана, ремонти. Мениджърите също посочват несигурната среда като най-важен фактор, който пречи за развитието.

Анкетите показват, че

в строителство и промишленост няма нагласи за вдигане на цени,

но това не означава, че тези фирми не изпитват затруднения. И според тях бизнес климатът се влошава.

Мениджърите на промишлените предприятия например отчитат недостатъчно търсене от чужбина, което ограничава производствената им дейност. Тази тенденция също няма как да отмине, тъй като данните на Евростат за промишленото производство в ЕС и еврозоната все още показват колебливо представяне, а това влияе пряко върху българските предприятия.

Индустрията всъщност показва нестабилност през последните месеци. След силен ръст през пролетта към средата на годината България отчете един от най-големите годишни спадове на промишленото производство в ЕС - около 4,7%, придружен от рекордно висок ръст на цени на производител - 17,1%, заради скъпите енергийни ресурси.

Строителството също изпитва затрудения

пак заради несигурната среда, липсата на работна ръка и поскъпналите материали. При това финансовите проблеми се отнасят за над 15% от предприятията. Прогнозите за цените обаче не показват нарастване поне през следващите три месеца.