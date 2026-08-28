Реформа: Агенция да стане част от Министерството на енергетиката

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да стане част от Министерство на енергетиката, предвижда административната реформа на ведомството. Целта е укрепване, подобряване и надграждане на административния капацитет, съобщават оттам.

Предложението е в съответствие с ключов приоритет от управленската програма на правителството, предвиждащ консолидиране на администрации, преминаването им като звена към съответните първостепенни разпоредители с бюджет, оптимизация на териториалните структури и редуциране на управленски нива, заявяват от ведомството.

Според него функционален преглед на администрацията, предхождащ предложението за преобразуване, сочи, че между специализираните функции на ринистерството и АУЕР няма функционално дублиране. Такова обаче било налице в управленските и общоадминистративните функции, които се поддържат както в министерството, така и в агенцията. АУЕР поддържа самостоятелна обща администрация за финансово-счетоводно и правно обслужване, човешки ресурси, деловодство, информационни технологии, управление на собствеността. Същите групи функции са организационно обезпечени и в Министерството на енергетиката.

Обединяването на структурите щяло да доведе до оптимизация на процесите и избягване на рискове, свързани с необосновано удължаване на информационните и съгласувателните процедури, забавено предоставяне на информация и други негативни последици, смятат от министерството.

При преобразуване на АУЕР щяло да позволи запазване на експертния капацитет на агенцията и по-гъвкаво и ефективно разпределение на служителите чрез възможността за общо използване на правни, финансови, административни и ИТ ресурси.

Реформата нямало да се отрази върху специализираните дейности, изпълнявани от АУЕР. С приобщаването й към структурата на Министерството на енергетиката, капацитетът й ще бъде запазен и надграден. Това, от своя страна, щяло има положителен ефект за ползвателите на услугите на агенцията чрез съкращаване на сроковете за обслужване.

Министерството на енергетиката ще покани заинтересованите страни за обсъждане на предлаганите мерки, съобщават от ведомството.