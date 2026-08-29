Софийската стокова борса: Световната търговия с пшеница е в колапс

Търговията с пшеница е в колапс, тъй като най-голямата контейнерна линия в света спря всички нови резервации за пристанище Новоросийск, а около 70 кораба блокираха в преградата на Сулинския канал на река Дунав, посочват експертите на Софийската стокова борса (ССБ) в седмичния си анализ. Износът на зърно от Украйна, базиран на железопътен транспорт, спадна със 77 процента на годишна база на фона на силни въздушни нападения, а пшеницата от Чикаго затвори на най-високото си ниво от години.

По-значимото развитие може да е, че азиатските купувачи видимо и трайно променят произхода си - от Индонезия към австралийски товари, от Бангладеш към румънски доставки - промяна, която може да надживее самото прекъсване, въпреки че голямата базова реколта на Русия и сринатите вътрешни цени все още са аргумент за голям излишък за износ, когато пристанищата отворят отново, пише още в анализа.

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса тази седмица се търгуваха на цени около 250-273 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) - между 265 и 276 долара за тон, пише БТА.

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 193-203 долара за тон, а тези на „Юронекст“ - между 304 и 311 долара за тон.

Тази седмица цената на захарта се размина в рамките на собствения си комплекс, като суровината в Ню Йорк достигна нови върхове, докато бялата в Лондон се понижи. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 380-402 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 514-536 долара за тон.

На Софийската стокова борса в последните дни на август търговците осъществиха сделки за фуражна пшеница на 180 евро за тон, за фуражен ечемик на 170 евро за тон и за овес на 150 евро за тон, като всички продажби са по спецификация. Остават и офертите за търсене на фуражна пшеница на 192 евро за тон и за продажба на хлебна пшеница на 230 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни. Предлагат се разнообразни видове консерви: зелен грах от 1,19 до 2,63 евро за килограм, сладка царевица от 1,83 до 3,54 евро за килограм и белени домати на кубчета от 2,53 до 2,65 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ през тази седмица се реализираха продажби на трошен камък на 21,89 евро за кубичен метър, на дизелово гориво Б6 в рамките на 1380-1516,67 евро за хиляда литра и автомобилен бензин А95Н в диапазон 1190-1291,67 евро за хиляда литра. Продадоха се също газ пропан бутан от 530 до 533,33 евро за хиляда литра и газьол за ПКЦ от 1427,91 до 1607,89 евро за хиляда литра.