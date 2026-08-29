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Агенцията по храните хвана над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в предприятие в област Хасково

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Над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са открити при проверката. Снимка: Снимка: Архив

Над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместна проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал.

Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване.

На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

 

 

 

 

Над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са открити при проверката.

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