В Добричко масово се търсят учители – начални, професионални и за детски градини

Свободни работни места за ресурсен учител, помощник-директор по учебно-производствена дейност, учители по математика, по физика, по география, за теоретично обучение на електроинженери, по изобразително изкуство, по история и цивилизация, начални учители и такива за детски градини са обявените в Бюрото по труда в Добрич в петък.

Изискването е висше образование – педагогика, история и т.н. "Листата" на трудовата борса е подобна през цялата седмица. Само едно място за камериерка в хотел е обявено в петък. Иначе има свободни позиции и за лекари.

През юли в бюрата по труда на територията на област Добрич са заявени общо 337 работни места на първичния пазар на труда. Свободните работни места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството продължава да бъде най- голям – 121. Наред с традиционно високо търсене на кадри в туристическия бранш, започва и активното обявяване на свободни работни места за преподаватели и учители – 63, във връзка с подготовката за новата учебна година. Търсенето на работници продължава и в преработващата промишленост, където има 46 свободни позиции.

Сред най-търсените професии в този сектор са оператори на стационарни машини и съоръжения, както и квалифицирани технически специалисти. В сферата на държавното и местно управление и публичните услуги се наблюдава търсене на кадри на различни длъжности, сред които лични асистенти, готвачи в детски градини, главен специалист и експерт. Работодателите активно търсят нови служители за позиции в магазини, супермаркети и други търговски обекти - 22 свободни работни места. За селскостопански работници има 19 свободни места.

В сферата на хуманното здравеопазване продължава търсенето на медицински специалисти и шофьор на линейка, което показва устойчиво търсене на кадри за обезпечаване на необходимостта от здравни услуги. Във ВиК сектора са обявени 5 свободни работни места, в административните и спомагателните са обявени 8 свободни работни места за подпомагане на текущата дейност, строителството се търсят 5-има, а в транспорта – 3-ма.

Има още свободни позиции в различни дейности и услуги, показвайки разнообразието от нужди на трудовия пазар, обобщават от Бюрото по труда в Добрич.