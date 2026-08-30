Тиквичките и картофите поскъпват, ябълките поевтиняват

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, продължава да се движи надолу и тази седмица, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Показателят се понижава с 0,74 на сто до 2,275 пункта спрямо 2,292 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват тиквичките, които са със 17,65 нагоре и се търгуват по 0,76 евро за килограм. По-висока е и цената на картофите - с 9,63 на сто до 0,66 евро за килограм. Зелените чушки са с 2,89 на сто по-скъпи и се продават по 1,14 евро за килограм, докато червените са със 7,27 на сто по-евтини и са по 1,25 евро за килограм. Най-голям спад има в цената на зелето - с 11,66 на сто до 0,50 евро за килограм, следвано от зелената салата - с 10,56 на сто до 0,61 евро за килограм, и морковите - с 10,26 на сто до 0,70 евро за килограм. По-евтини са също зрелият лук кромид - с 4,97 на сто до 0,65 евро за килограм, доматите - с 4,53 на сто до 0,97 евро за килограм, и краставиците - с 1,8 на сто до 1,20 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поевтиняват ябълките - с 13,11 на сто до 1,10 евро за килограм. Надолу са също цените на прасковите - с 3,52 на сто до 1,15 евро за килограм, и лимоните - с 1,85 на сто до 2,12 евро за килограм. Кайсиите запазват стойността си от миналата седмица и се продават по 1,20 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,13 на сто до 6,16 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ спада с 1,73 на сто до 9,10 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 0,83 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е по-евтино с 3,98 на сто до 1,11 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,44 евро за брой, което е ценови спад от 4,26 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1,1 на сто до 3,68 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 4,17 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,95 на сто надолу до 1,66 евро за килограм, на брашното тип 500 - с 4,19 на сто до 0,64 евро за килограм, на захарта - с 3,41 на сто до 0,85 евро за килограм, на олиото - с 3,08 на сто до 1,70 евро за литър. По-скъпи са зрелият фасул - със 7,28 на сто до 2,21 евро за килограм, и лещата - с 3,41 на сто до 2,12 евро за килограм.