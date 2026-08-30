В 1/3 от проверките на НАП по морето отчитат нарушения

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Приходната агенция проверява офертите за апартаменти за "Евровизия" и фирмата, свързана със заглушителя в „Драгалевци"

В около една трета от проверените обекти по българското Черноморие са установени нарушения. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на НАП Христо Марков в ефира на „Събуди се" по Нова тв.

По думите му резултатите показват проблеми с фискалната дисциплина. „НАП се опита с по-малко ресурс да постигне по-голям ефект", посочи Марков.

Той обясни, че проверките били насочени основно към обекти, за които предварително е имало информация или сигнали, че не издават касови бележки. „Ежедневно получаваме сигнали от клиенти и ние разчитаме на тях, защото те ни ориентират към таргета", заяви Марков.

Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%.

При установяване на системно неиздаване на касови бележки приходната агенция може да постави съответния обект под наблюдение.

Заместник-изпълнителният директор на НАП потвърди, че има увеличение на цените по Черноморието. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. „Освен еврото се намеси и кризата с енергоносителите, което оказа влияние върху цените", обясни Марков.

По думите му има и търговци, които действително се опитват да предлагат стоките и услугите си на по-високи цени по морето.

При съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите били установени редица нарушения. Активната част на съвместните проверки вече е приключила, но институциите продължават да поддържат връзка.

Общо НАП е извършила 22 400 проверки, при които са установени 1759 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите.

Приходната агенция вече започва да анализира платформите за настаняване във връзка с предстоящото домакинство на „Евровизия". „От сега разглеждаме платформите за настаняване през „Евровизия", така че се надяваме догодина да сме добре подготвени, защото събитието е важно за цялата държава", каза Марков.

Целта е НАП да има предварителна информация и да може да насочи контрола към рисковите обекти и търговци.

Марков коментира и случая с открития заглушител в автомобил в столичния квартал „Драгалевци". Той уточни, че НАП вече е извършила проверка на дружеството, собственик на устройството. Още през 2023 г. на дружеството е бил издаден ревизионен акт, с който НАП не е признала данъчния кредит по ДДС. „Важното е, че тази технология не носи добавена стойност", заяви Марков.

По случая приходната агенция е изпратила различни запитвания до МВР и други институции, за да бъде установена изрядността на фирмата, поръчала заглушителя.