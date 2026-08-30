Данъчни откриха 14 нарушения в 10 заведения в Балчик и Варна

Данъчни откриха 14 нарушения в 10 обекта в Балчик и Варна. За няколко часа при нощна проверка на 10 заведения са констатирани 14 нарушения, съобщи Лора Георгиева, главен експерт в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП). Данъчните служители са инспектирали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Обхванати са 4 ресторанта и шест нощни заведения, предаде БТА.

Само в едното от нощните заведения са констатирани 6 нарушения, допълни Георгиева. По думите й три са за разминавания между наличността в касата и отбелязаното на касовия апарат. Останалите са за липса на реквизити в касовите бележки и неиздаване на такива. За пръв път в рамките на тази лятна кампания, стартирала на 29 юни, са глобени освен фирмата и персонално хората, които са извършили нарушението и не са издали касова бележка, изтъкна Георгиева.

Тя допълни, че в друго от проверените заведения данъчните служители са установили повторно нарушение в рамките на настоящия летен сезон. По закон имаме право да запечатаме обекта, каза Георгиева. По думите й, ако тази мярка бъде наложена и заведението междувременно прекрати работа заради приключването на сезона, през следващата година то ще посрещне лятото затворено.

При проверките си служителите на НАП – Варна отново са се натъкнали на обект, чийто оборот рязко се е увеличил след тяхното посещение. По думите на Георгиева той се намира е във Варненска област, разполага с водни пързалки и бистро. При проверките в него оборотът му се е вдигнат между 170 и 300 пъти.

В рамките на лятната кампания служителите на НАП-Варна са извършили над 1400 проверки и са разкрили около 350 нарушения. Близо половината са за неиздаване на касов бон и разминаване между наличните пари в касата и отбелязания оборот в касовия апарат.