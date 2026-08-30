Финансовият министър на САЩ: Колебанията на йената могат да дестабилизират световните пазари

Хаотичните колебания на курса на йената могат да предизвикат „принудително закриване" на позиции от инвеститорите, което рискува да дестабилизира световните пазари, да повиши разходите по заемите за американските домакинства и предприятия. Това предупреди министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, предаде БТА по информация на Ройтерс.

В писмен отговор на запитване от сенаторката от Демократическата партия Елизабет Уорън за обяснение относно съвместната валутна интервенция на Вашингтон и Токио в края на юли Бесънт посочи, че американското Министерство на финансите е извършило интервенцията чрез обмен на валутни активи, държани във Фонда за стабилизиране на валутния обмен (ESF), срещу йени. Писмото до Уорън е публикувано в профила на Бесънт в социалната мрежа „Екс" (X).

„Същият принцип беше приложен и в Аржентина, където Министерството на финансите използва Фонда за стабилизиране на валутния обмен, за да стабилизира Аржентина в момент на остра, краткосрочна липса на ликвидност и да предотврати превръщането на проблема в по-широка регионална криза", допълни финансовият министър.

Междувременно курсът на японската йена отново започна да отслабва спрямо щатския долар въпреки очакванията, че японската централна банка „Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) може да повиши лихвените проценти в близко бъдеще.

Япония и САЩ извършиха съвместна интервенция за изкупуване на йени на 31 юли, като по този начин дадоха сигнал за решимостта си да предотвратят разпродажбата на йени и японски държавни облигации да се разпространи към световните пазари, припомня Ройтерс.

Според източници, запознати с въпроса, Управлението за федерален резерв (УФР) е предоставило долари на Япония чрез репо операции, докато САЩ са продали евро, а не долари.

Макар йената да се възстанови от 40-годишното си дъно от близо 164 йени за долар, отбелязано през юли, японската валута отново отслабна към нивото от 160 йени за долар, след като малко след интервенцията се повиши до 155,20 йени за долар.

В петък йената за кратко спадна под нивото от 160 йени за долар, което според някои анализатори увеличава вероятността от нова интервенция, след като коментарите на президента на УФР Кевин Уорш на годишния симпозиум в Джаксън Хоул подновиха очакванията за повишение на лихвите в САЩ.

Бесънт подчерта също, че „най-добре управляваната криза е тази, която никога не се случва", и защити решението на Вашингтон да се присъедини към усилията на Токио за противодействие на хаотичния спад на йената.

Фондът за стабилизиране на валутния обмен е резервен фонд на Министерството на финансите на САЩ, който обикновено се използва за валутни интервенции с цел стабилизиране на валутните и вътрешните финансови пазари.

Миналата година Министерството на финансите на САЩ използва фонда, за да подкрепи аржентинското песо и да предостави на страната валутна суап линия в размер на 20 милиарда долара с цел стабилизиране на аржентинската валута.