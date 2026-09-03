С тях много хора се "награждават", въпреки че голяма част от тях живеят от заплата до заплата

Големи покупки се отлагат, но малките удоволствия остават в бюджета. Понякога за тях дори се отделят повече пари отпреди. За това явление има вече и име – treatonomics, което може да се преведе като икономика на малките удоволствия.

Потребителят не може да си позволи нов автомобил, жилище или скъпа почивка, но не се отказва от хубаво кафе, козметика, вечеря навън или аксесоар от известна марка. Сумата е достатъчно малка, за да не изглежда опасна за бюджета, а покупката носи усещане, че човек все още контролира част от живота си.

Особено видима е тази промяна при младите. Според проучване на Bank of America и Ipsos 92% от американците на възраст между 18 и 29 г. си купуват малки неща, с които се награждават или подобряват настроението си. Повече от половината – 52%, го правят поне веднъж седмично. С над 25% за година са се увеличили разходите във вериги за кафе. Почти 11 на сто е ръстът при бижутата. Повече харчат представителите на поколението Z и за козметика, дрехи, сладолед и печива. Не става дума за намерения, заявени в анкета. Данните са от реални плащания с дебитни и кредитни карти, проследени от Bank of America до юни 2026 г. Те показват особено потребителско поведение – големите покупки се отлагат, но малките удоволствия остават в бюджета. Понякога за тях дори се отделят повече пари отпреди.

Същевременно 42% от анкетираните млади хора казват, че живеят от заплата до заплата. За 49% високите разходи за живот са една от основните пречки пред финансовия успех. И все пак малките покупки не изчезват. Те се превръщат в един от разходите, които трудно се съкращават напълно.

Има и угризения. Финансова вина поне веднъж седмично изпитват 41% от младите, а 40% търсят одобрение от роднини или приятели преди или след покупката. Така малкото удоволствие се оказва едновременно награда и повод за тревога. Това не означава, че поколението Z е престанало да пести. Напротив – 66% от участниците в проучването на Bank of America заявяват, че заделят пари. Близо 70 на сто са предприели поне една стъпка, за да ограничат ефекта от поскъпването. Четирима от десет са намалили посещенията в ресторанти, 24% са пропускали събирания с приятели, а 16% са започнали допълнителна работа.

Получава се на пръв поглед странна картина. Младите отказват вечеря навън, но си купуват специално кафе. Отлагат голяма покупка, но плащат повече за козметика или бижу. Спестяват от социални събития, но не се отказват от дребните лични награди.

Че това не са само думи, потвърждават банковите операции. Според Bank of America разходите на домакинство от поколението Z за стоки и услуги, които не са от първа необходимост, се увеличават устойчиво от март 2025 г. насам. При козметиката расте не толкова броят на покупките, колкото сумата. Тоест младите може да купуват приблизително толкова често, колкото преди, но избират по-скъп продукт.

Сходно е поведението при сладоледа, печивата и други малки удоволствия. Средният разход при покупка на младите расте повече от два пъти по-бързо, отколкото при всички поколения, показват банковите данни.

Първото голямо изследване, посветено специално на treatonomics, е на SurveyMonkey. Резултатите показват, че 73% се тревожат за личните си финанси, но 62% си позволяват малко удоволствие поне веднъж месечно. Почти половината – 43%, го правят всеки ден или всяка седмица. При 52% стойността на покупка не надхвърля 25 долара, или около 21 евро.

Ниската цена е важна - позволява на потребителя да приеме разхода като незначителен, въпреки че натрупването на няколко седмично вече може да образува сериозна сума. Най-предпочитани са храните и напитките – посочени от 65% от анкетираните. Следват стоките за дома и хобито с 37%. В списъка влизат още козметика, ароматни свещи, дребни колекционерски предмети, аксесоари, доставки на храна и продукти, станали популярни в социалните мрежи. За 35% малката награда помага да запазят мотивация, докато преследват по-голяма цел. Други 30% купуват нещо след напрегнат ден или лоши новини, а 27% отбелязват по този начин личен успех.

Много по-силна е емоционалната връзка с покупките при младите. Сред поколението Z и милениалите 44% използват малките награди като мотивация. При поколението X делът е 30%, а сред бейбибумърите – 24 на сто. След стресиращ ден към покупка посягат 39% от младите, но само 19% от най-възрастната група. Границата между безобидната награда и финансовия проблем обаче е тънка. Повече от една трета от участвалите в проучването на SurveyMonkey заявяват, че биха поели краткосрочен дълг, за да финансират определени удоволствия.

Нова роля в това поведение вече има изкуственият интелект. Deloitte анализира шест последователни потребителски анкети. Поне 7 от 10 си купуват нещо специално всеки месец. А хората, които използват изкуствен интелект при избора, плащат 2,3 пъти повече за най-скъпата си покупка за удоволствие. Това не доказва, че технологията сама предизвиква харченето. Показва обаче колко лесно препоръките, сравненията и персонализираните предложения могат да намалят времето между желанието и плащането.

Не само младите и не само американците пренареждат бюджетите си. Проучване на McKinsey от април 2026 г. обхваща потребители в САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Бразилия. Над три четвърти продължават да търсят по-евтини алтернативи – сменят марката, избират различна разфасовка, чакат промоция, купуват втора употреба или поправят вещи. В същото време потребителите не съкращават всички разходи еднакво. Пестят в една категория, за да запазят покупката, която смятат за важна. Купуват по-евтини основни стоки, но отделят пари за преживяване.

На въпроса как биха използвали допълнителни 200 долара, ако трябва да се наградят, най-честият отговор във всички възрастови групи е, че биха ги запазили за пътуване. Вече невинаги най-евтиният продукт се приема като най-изгоден. Седем от десет участници в проучване на Morning Consult от юни 2026 г. например казват, че предпочитат по-малка порция от десерт, който наистина харесват, пред по-голямо количество от по-некачествен продукт. Близо три четвърти смятат, че сладоледът или друг замразен десерт вкъщи е по-достъпно удоволствие от излизането навън.

През февруари 2026 г. treatonomics се появява в рубриката за нови думи на Cambridge Dictionary. Самото явление напомня т.нар. ефект на червилото – наблюдението, че при икономически трудности хората ограничават големите покупки, но продължават да харчат за достъпен лукс. Названието „ефект на червилото“ става популярно след рецесията в началото на века, когато ръководителят на Estee Lauder Ленард Лодър забелязва устойчиви продажби на козметика въпреки несигурната икономика. По-късни изследвания разширяват явлението далеч отвъд червилата.

Маркетинговите специалисти Селин Аталай и Маргарет Мелой установяват, че лошото настроение действително увеличава вероятността от непланирана покупка за лично удоволствие. Покупката може да подобри настроението и невинаги е последвана от съжаление. Но учените разграничават това поведение от натрапчивото пазаруване, което вече може да доведе до дългове и загуба на контрол.

За България засега няма представително изследване, което да измерва конкретно икономиката на малките удоволствия. Последната анкета на НСИ от юли 2026 г. за потребителките нагласи обаче показва предпазливост при решенията, свързани с по-големи разходи. По-слаб е песимизмът за финансовото състояние на домакинствата през следващата година.

Относно покупките на стоки за дълготрайна употреба оценката дали сега е подходящ момент за такъв разход се повишава. Анкетата обаче не посочва дали спестените от големи покупки пари се насочват към кафе, козметика, десерти или други малки награди.

