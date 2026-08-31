Следят евтиния внос на храни - контрол от границата до магазина

Ще се проверява дали декларираните цени отговарят на реално платените

Всеки внос на земеделска продукция вече ще бъде подложен на засилен данъчен контрол от НАП, като приходната агенция ще проверява не само документите, но и реалната стойност на сделките. Това са договорили министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов, стана ясно преди дни.

Целта е да се установява действителната стойност на внасяната продукция и да се пресекат практики, при които се декларират цени, различни от реално договорените и платените. “При проверките ще се гледат фактурите, данъчните документи и документите, придружаващи стоката, а при необходимост НАП ще може да изисква потвърждение и от данъчната администрация на съответната държава членка”, обясниха от земеделското министерство. Идеята е още преди началото на следващия сезон институциите да разполагат с необходимата информация и механизми, за да реагират бързо при установени несъответствия или нарушения. Именно заради този контрол от бранша отново поставят въпроса той да не остане само акция за няколко седмици.

Контролът трябва да е постоянен, а не кампаниен, настояват от Браншова камара “Плодове и зеленчуци”. Според производителите проверките трябва да започват на границата, но да не приключват с преминаването на камиона през пункта. Те искат проследяване на стоката по цялата верига - от вносителя и складовете до крайния търговец. Особено чувствителен за производителите е въпросът с произхода. От камарата посочват, че трябва да се пресекат случаите, при които вносни плодове и зеленчуци се представят пред потребителите като български. Според тях трябва да се следи и дали декларираните при вноса количества и стойности действително отговарят на реалните сделки.

Браншът не иска забрана на вноса, а еднакви правила за българската и чуждестранната продукция. Настояването е за реален контрол върху произхода, качеството и стойността, както и за по-строг контрол върху продукцията от държави извън ЕС, която не отговаря на европейските изисквания. Подобна позиция заемат и от Националния съюз на градинарите в България, откъдето от години настояват за по-сериозна защита на родните производители по време на активния сезон. Сред предложенията на организацията е въвеждането на минимална входна цена за вносните продукти в периодите, когато на пазара има българска реколта. “Такова искане сме поставили пред НАП още преди около 10 години, но тогава ни казаха, че подобна мярка е юридически и технически неприложима както за вноса от трети страни, така и за стоките от други държави в ЕС”, каза председателят на съюза Мариана Милтенова. Затова сега производителите поставят акцента върху контрола на реалните сделки и проследимостта на стоката.

Според Милтенова проблемът не е само при вноса от трети страни. Българските производители се конкурират и с продукция от други държави в ЕС, която често се предлагала на ниски цени. Като пример тя посочва определен сорт вносни круши, които по принцип се берат октомври, но се предлагали в момента по магазините. Това означавало, че са съхранявани месеци наред в хладилни камери, за да се запазят, докато в същото време започва реализацията на прясната българска реколта, но тя не може да бъде продадена. Производители твърдят още, че на пазара се появявали и евтини гръцки дини, които са близо до края на срока си на годност и с които българската продукция отново трудно може да се конкурира по цена.

От градинарския съюз също поставят въпроса и за проследимостта след влизането на стоката в страната. Според тях БАБХ трябва регулярно да проверява в търговските вериги кога е брана продукцията, откъде идва и при какви условия е съхранявана. Искането е и всеки вносен камион да може да бъде проверяван на място при получателя, включително за съответствието между декларираното качество и цената. Така според производителите ще може да се установи дали ниската цена действително се дължи на качеството на стоката, или става дума за подценяване на стойността при вноса. За бранша проблемът е особено остър през активния сезон, когато българските фермери изкарват собствената си реколта на пазара. Тогава евтиният внос оказва директен натиск върху изкупните цени и може да остави продукция без реализация.

Държавата вече затегна контрола по границите, а с новата мярка на НАП фокусът се измества и към финансовата страна на сделките. В началото на август земеделският министър Пламен Абровски посочи, че при проверките са правили впечатление и цените на някои вносни продукти - например домати от Косово, които са били декларирани на цена от 30 евроцента за килограм. При контрола се проверяват още качеството, безопасността и наличието на забранени препарати.

Повечето плодове и зеленчуци са в списъка на стоките с висок фискален риск и проверките при тях спазват процедурата за такива стоки, обясниха от НАП. Етапите са няколко, като първият е да се идентифицира стоката дали попада в този списък според кода, количеството, вида и документите. Ако се придвижва с превоз, за който режимът е приложим, данните за него са подадени предварително в електронната система на НАП. Така инспекторите предварително знаят кой превозва стоката, откъде тръгва, накъде пътува, какво количество се превозва и кой е получателят.

Може да се приложи проверка на пътя, за да се сравни физическата стока с декларираните данни и придружаващите я документи. При по-нисък риск или при транспорт, който не позволява това, проверката се прави при получателя. Тя се прилага и когато стоката вече е проверена по пътя. Там се проверяват фактури, транспортни документи, документи за произход и други, а по преценка на проверяващите може да се проследи и финансовият поток. Инспекторът не гледа само дали има фактура, а може да сравни физическата стока с информацията, която вече е подадена в електронната система. Ако се установи каквото и да е несъответствие, това не означава, че стоката е незаконна. Но то става основание за последващи действия - установяване на нарушението, обезпечаване на доказателства и проверки на участниците във веригата.

Извън основната компетентност на НАП остават безопасността на храните, остатъци от пестициди и замърсители, фитосанитарен контрол и качество. А също и изисквания за клас, размер, етикетиране, съответствие със стандарти, ако има такива. НАП също не прави митнически контрол.