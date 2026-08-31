За първи път можем да избираме как да се управляват парите ни за втората пенсия

От 1 септември до края на ноември имаме право да изберем подфонд от мултифондовете, ако не го направим, ни разпределят според възрастта

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да ви разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

За първи път в историята на пенсионното осигуряване в България над 4 млн. български граждани имат правото да изберат как да се управляват спестяванията им за втора пенсия. Това става възможно, след като с промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2027 година във втория пенсионен стълб се въвежда мултифондовата система. Целта е да се постига по-висока от досегашната доходност, която съответно ще увеличава обема на персоналните партиди на всички осигурени лица.

От 1 септември до края на ноември всички, които са осигурени в универсалните пенсионни фондове, могат да направят избор как точно да бъдат инвестирани техните пари от началото на следващата година.

Този избор може да се променя на 12 месеца

Решението не е задължително - ако някой не заяви волята си, пенсионното дружество ще го разпредели служебно в подфонд според възрастта му.

Досега, независимо на колко години е човекът, персоналната му партида за втора пенсия се управляваше по един и същи, по-скоро консервативен начин.

Това реално ограничава доходността, която носят тези спестявания, особено при младите, които все още нямат и големи натрупвания от вноски

Те на свой ред имат дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, който им дава възможност за повече инвестиции с променлив доход, които да им донесат по-висока възвръщаемост.

Според новите правила осигурените вече ще могат да

избират от три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен

Динамичният ще е за хората до 50 години. В него много по-голяма част от парите ще могат да се инвестират в доходоносни инструменти като акции, корпоративни облигации и съответно да увеличават много по-бързо размера на партидата на човека. Балансираният подфонд е за хора между 50 г. и 3 г. преди пенсия, а след това всички преминават задължително в консервативен подфонд - за да се съхрани натрупаната доходност. Важно е да се знае, че Комисията за финансов надзор контролира всекидневно инвестициите на пенсионните компании. Освен това новите промени в закона предвиждат

още по-високи изисквания към инвестиционните политики

на пенсионните дружества и служителите в звената им за управление и вземане на решения.

Срокът за избор на подфонд от 1 септември до 30 ноември обаче не означава, че всичките над 4 млн. осигурени в универсалните пенсионни фондове трябва да се наредят пред офисите им. Реално избор трябва да направят само тези, които искат да променят служебното си разпределение. Например, ако един човек на 53 години иска неговите пари да се управляват динамично и да носят по-висока доходност, той ще трябва да поиска промяна в подфонда си. Ако обаче е съгласен да е в балансиран подфонд, в който ще бъде разпределен служебно, не трябва да прави абсолютно нищо. Хората, на които им остават до 3 години до навършване на възрастта за пенсия, също няма да избират. Те задължително ще се осигуряват в консервативен подфонд, защото главната цел при тях е доходността в партидата, натрупана над брутните вноски, които са гарантирани, да се запази за изплащането на втората пенсия.

Какво е важно за вас?

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените лица ще имат възможност да изберат подфонд в Универсалния пенсионен фонд, в който да се осигуряват след 1.01.2027 г., с изключение на лицата, на които им остават 3 години преди навършване на възрастта за пенсиониране, за които осигуряването в консервативен подфонд е задължително.

Останалите лица могат да изберат конкретен подфонд след консултация с пенсионното дружество за своя избор. Лицата, които не са избрали подфонд, ще бъдат разпределени по подфондове съобразно тяхната възраст, считано от 1.01.2027 г:

• до 50 г. - в динамичен подфонд;

• от 50 г. до 3 години преди пенсиониране - в балансиран подфонд;

• 3 години преди пенсиониране - в консервативен подфонд.

Осигурените лица имат право да променят избрания от тях подфонд, като промяната се извършва не по-рано от изтичане на 1 година от последната подобна промяна.