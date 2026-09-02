За последните три години и половина по партидите на хората са разпределени 3,4 млрд. евро доходност

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да ви разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

3,4 милиарда евро е доходността, която пенсионните фондове са разпределили по партидите на осигурените лица през последните три години и половина над брутните им вноски. Към средата на 2026 г. над 17 млрд. евро е нетната стойност на активите, управлявани от частните пенсионни компании.

Близо 300 милиона евро са изплатили досега пенсионните дружества на наследници, за инвалидност и еднократно. Това са сумите по личните партиди, които потомците са получили от покойните си родственици, без значение дали те са били вече пенсионирани, или не, както и получени от осигурените поради инвалидност.

Много от хората не знаят, но спестяванията им във втория стълб, освен че са лични пари и са гарантирани, също така се наследяват.