Лозари ще излизат на протест - не могат да си продадат гроздето заради внос от чужбина

Лозари са готови да протестират, защото не могат да си продадат гроздето тази година. Реколтата е добра, но няма пазар. Това казаха по Би Ти Ви няколко собственици на лозя от плевенския край.

Димитър Хараламбиев, който е собственик на лозя, разказа, че секторът е системно неглижиран.

"Заради борба с пазара, с климатичните условия ние системно сме изправени пред различни предизвикателства. Когато реколтата е добра, пазарът не е добър. Няма кой да купи това грозде. Има внос на вино и на субсидирано грозде от другите страни. Не може да се позволява внос на грозде, когато има по българските лозя", каза той.

Според Албена Симеонова, която също произвежда вино, у нас се продава масово чуждестранно грозде. По думите й лозарите целогодишно се трудят, а накрая заради градушка или някакво заболяване по лозите реколтата загива. Ако пък е добра, то не могат да продадат гроздето или виното, защото няма кой да го купи.

"В ресторант няма българско вино, в повечето случаи са внесени евтини от цял свят. Лозарството е истински традиционен български бранш, как за толкова години не успяхме да го опазим", каза още Албена.

"Системно не е субсидирано, разчитахме на новото правителство да смени политиката в сектора", допълни Хараламбиев.

Според Атанас Василев, който е председател на Асоциацията на българските лозари, лозарите чакат среща с министъра на земеделието, за да получат системно решение на проблема.