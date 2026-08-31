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Лозари ще излизат на протест - не могат да си прод...

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Лозари ще излизат на протест - не могат да си продадат гроздето заради внос от чужбина

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Лозари ще излизат на протест - не могат да си продадат гроздето заради внос от чужбина СНИМКА: Пиксабей

Лозари са готови да протестират, защото не могат да си продадат гроздето тази година. Реколтата е добра, но няма пазар. Това казаха по Би Ти Ви няколко собственици на лозя от плевенския край. 

Димитър Хараламбиев, който е собственик на лозя, разказа, че секторът е системно неглижиран.

"Заради борба с пазара, с климатичните условия ние системно сме изправени пред различни предизвикателства. Когато реколтата е добра, пазарът не е добър. Няма кой да купи това грозде. Има внос на вино и на субсидирано грозде от другите страни. Не може да се позволява внос на грозде, когато има по българските лозя", каза той.

Според Албена Симеонова, която също произвежда вино, у нас се продава масово чуждестранно грозде. По думите й лозарите целогодишно се трудят, а накрая заради градушка или някакво заболяване по лозите реколтата загива. Ако пък е добра, то не могат да продадат гроздето или виното, защото няма кой да го купи. 

"В ресторант няма българско вино, в повечето случаи са внесени евтини от цял свят.  Лозарството е истински традиционен български бранш, как за толкова години не успяхме да го опазим", каза още Албена. 

"Системно не е субсидирано, разчитахме на новото правителство да смени политиката в сектора", допълни Хараламбиев. 

Според Атанас Василев, който е председател на Асоциацията на българските лозари, лозарите чакат среща с министъра на земеделието, за да получат системно решение на проблема. 

Лозари ще излизат на протест - не могат да си продадат гроздето заради внос от чужбина СНИМКА: Пиксабей

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