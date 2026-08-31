Цените на петрола пак нагоре след подновяване на ударите в Близкия изток

Котировките на петрола рязко се повишиха в азиатската търговия днес на фона на подновеното напрежение в Близкия изток, след като силите на САЩ нанесоха удари по две ракетни установки на остров Ларак, в южната част на Иран, докато Техеран атакува американски позиции в Йордания, съобщават световните агенции.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 2,88 на сто до 90,64 долара за барел към 8,30 ч българско време.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate прибави 2,82 на сто до 85,75 долара за барел.

За поскъпването допринася и публикацията на президента Доналд Тръмп, че остров Харг – основният петролен терминал на Иран, е бил „разбит на пух и прах", въпреки че засега няма потвърждение от военните.

Изглежда, че Иран наистина се е опитал да използва ракети за поставяне на морски мини в Ормузкия проток, отправяйки предизвикателство към американските въоръжени сили, които миналата седмица заявиха, че са разчистили основния коридор за корабоплаване, допълва Ройтерс, цитирана от БТА.

Проблемът е, че Иран може да продължава да прави това редовно и от всяка точка на брега, което предполага, че за САЩ ще бъде трудно да поддържат протока свободен.

Все пак има признаци, че усилията на САЩ за ескортиране на корабите през морския път дават резултат, като според оценки на „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) общият износ на петрол от Персийския залив възлиза на 15–16 млн. барела на ден или със 7 до 8 милиона по-малко от нивата преди войната, но с 5 до 6 млн. повече от най-ниската точка през март. Предполага се, че корабите пътуват през нощта с изключени транспондери и поради това не се засичат от сайтовете за проследяване на кораби.

Междувременно президентът Тръмп заяви, че петролът от неотдавна сключената сделка с Венецуела ще бъде използван за попълване на стратегическия петролен резерв на САЩ, което изглежда оптимистично, като се има предвид, че според анализаторите ще минат години, преди производството на латиноамериканската страна да може да бъде значително увеличено, ако изобщо това е възможно.