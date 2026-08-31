Курсът на еврото се движи без резки колебания

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Курсът на еврото се движи разнопосочно в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, макар и без резки колебания, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара единната валута леко поскъпва - с 0,02 на сто до 1,159 д., след като в петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1643 д. за едно евро.

Възходяща е тенденция спрямо швейцарския франк, с повишаване на курса на еврото от 0,05 на сто до 0,938 шв. франка.

Спрямо британската лира обаче еврото отстъпва - с 0,05 на сто до 0,855 бр. лири, предава БТА.