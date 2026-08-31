Агенцията по вписванията извърши служебното превалутиране на капитала от левове в евро

От институцията препоръчват по-ранно подаване на поканите за общи събрания

Служебно и безплатно превалутиране от левове в евро на стойностите на капитала по партидите на всички ООД/ЕООД, АД/ЕАД и КДА в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), е извършила Агенцията по вписванията, съобщиха от институцията.

Актуализираните устави, дружествени договори и учредителни актове трябва да бъдат представени при подаване на първото следващо заявление за вписване, заличаване или обявяване на други обстоятелства по партидата на дружеството.

Във връзка със сроковете за изпълнение на задълженията на търговците по чл. 32 от Закона за въвеждане на еврото в България в Народното събрание са внесени два законопроекта за тяхното удължаване.

От Агенцията по вписванията също така обръщат внимание, че подаването на заявления за обявяване на годишните финансови отчети в ТРРЮЛНЦ в законовия срок до 30 септември не е обвързано и не зависи от изпълнението на задължението за обявяване на дружествените документи, свързани с превалутирането на капитала.

Институцията призовава всички търговци и юридически лица с нестопанска цел, на които предстои свикване на Общо събрание, да подават заявленията си възможно най-рано, за да бъде компенсирано забавянето при обработката им в ТРРЮЛНЦ.

Поради увеличения обем на заявленията, подадени във връзка с изпълнението на задълженията на търговците по Закона за въвеждане на еврото в България, обработката им отнема повече време от обичайното.