Министерството на иновациите публикува за обществено обсъждане мярка за индустриални програми

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) публикува за обществено обсъждане процедура за създаване на индустриални програми за иновации и трансфер на знания и технологии. Тя е по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) и е с бюджет от близо 88 млн. евро, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Целта е да бъдат изградени дългосрочни партньорства между бизнеса и науката за по-бърз трансфер на технологии, внедряване на иновации и развитие на регионалната икономика. Проектите ще се изпълняват задължително в партньорство. Трябва да участва висше училище, научна организация, Център за компетентност или за върхови постижения, както и поне три микро-, малки или средни предприятия. Могат да се включат още големи предприятия, публични и неправителствени организации и други заинтересовани страни. Индустриалните програми ще обединяват бизнеса, науката и останалите участници в иновационната екосистема за решаване на конкретни технологични и обществени предизвикателства.

Максималното финансиране е до 15,3 млн. евро на проект. За изпълнението на индустриалните програми безвъзмездната помощ е между 50% и 65% в зависимост от вида на помощта и региона, в който се реализира проектът. Помощта за едно предприятие не може да надхвърля 220 000 евро за тригодишен период.

Очаква се чрез процедурата да бъдат създадени устойчиви партньорства между бизнеса и науката, да се ускори трансферът на знания и технологии и да се увеличат възможностите за разработване и внедряване на иновации с висока добавена стойност.

Предложения и коментари по мярката могат да се подават до 18 септември 2026 г. включително в ИСУН, раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021-2027)", подраздел „Процедури за обществено обсъждане".