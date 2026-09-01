Храните поевтиняват, но горива, ресторанти, алкохол и цигари бутат всички цени нагоре (Графика)

Дрехи и обувки поевтиняват заради сезонни разпродажби

Инфлацията в България отново се ускорява, но картината през август е необичайна – общото поскъпване набира скорост въпреки поевтиняването на храните и стоките от малката потребителска кошница.

Според експресната оценка на Националния статистически институт годишната инфлация през август достига 5,1%. Месечното поскъпване е 0,6%. За сравнение, през юли съответно беше 4,5 и 0,8%. Така годишният темп се повишава, макар месечното увеличение да се забавя.

Най-рязката промяна е при транспорта. След като през юли цените в тази група се понижиха, през август те скачат с 6,3%. Данните засега не показват на какво точно се дължи този обрат - на горива, автомобили, самолетни билети или друг вид транспорт. Но през миналия месец имаше значително поскъпване на бензина и дизела, които стигнаха рекордни цени от 1,60 и 1,86 евро за литър. Очаква се трендът нагоре при горивата да се запази и през този месец заради поскъпването на петрола.

Все по-скъпо ни струва и излизането навън. Цените на услугите в ресторантите и хотелите се увеличават и през август, като за двата най-активни отпускарски месеца - юли и август, увеличението е над 3%. През август са поскъпнали и личните грижи, социалната защита и различните стоки и услуги. Цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия са се покачили с 0,8% спрямо юли.

В другата посока се движат храните. Цените им, заедно с тези на безалкохолните напитки се понижават. Това е втори пореден месец на поевтиняване, след като през юли спадът беше 1%.

Летните намаления при плодовете и зеленчуците тогава бяха сред основните причини за движението надолу. Сезонните разпродажби продължават да свалят и цените на облеклото и обувките през август. При услугите в здравеопазването и при част от лекарствата също е отчетено понижение.

Любопитна е и разликата между общата инфлация и цените на най-необходимото. Докато годишната достига 5,1%, при малката потребителска кошница е само 1,6% спрямо август 2025 г. За месец цените на включените в нея стоки и услуги се понижават. НСИ наблюдава тук 100 стоки и услуги и отразява разходите на 20-те процента домакинства с най-ниски доходи. При храните месечното поевтиняване е с 0,4%. Единствено услугите поскъпват, но минимално.

Това означава, че през август инфлационният натиск не идва равномерно от всички разходи на домакинствата. Най-необходимите покупки леко поевтиняват, докато транспортът и услугите продължават да дърпат общия индекс нагоре. Измерена по хармонизирания европейски индекс, годишната инфлация също е 5,1%. И при този показател най-голямо е поскъпването на транспорта, следван от ресторантите и хотелите, алкохола и тютюневите изделия.

Данните за август са предварителни и са изчислени на базата на около 90% от планираните наблюдения на цените. Окончателните резултати ще бъдат публикувани от НСИ на 15 септември.

