Пясъчник няма да е задължителен на площадки за най-малките

Пясъчникът няма да бъде задължителна част от площадките за деца до 3-годишна възраст. Това е една от промените в наредбата за устройството и безопасността на площадките за игра, пуснати за обществено обсъждане. Новите текстове засягат откритите площадки в жилищните райони, но и закритите детски центрове, басейните с топки, затворените съоръжения и люлките. Част от изискванията се облекчават, а други се прецизират, за да обхванат по-широк кръг от съоръжения и различни технически решения.

Според действащите правила площадката в жилищен район, предназначена за деца на възраст до 3 години, трябва да се намира на разстояние между 5 и 150 метра от жилищата. При 15 очаквани до 15 посетители минималната площ е 50 кв. метра. Задължително трябва да има пясъчник, две пейки и поне едно съоръжение, предназначено за тази възраст.

С новия текст пясъчникът ще може да бъде заменен от друго занимание за деца. Изискванията за двете пейки и за поне едно подходящо съоръжение се запазват.

По-съществени са предложенията за закритите площадки и детските центрове. Сега се изисква изцяло затворено съоръжение, разположено близо до стени, тавани или други твърди и изпъкнали повърхности, да бъде монтирано на разстояние най-малко 20 сантиметра от тях и едновременно с това да бъде подходящо обезопасено – например чрез омекотяване.

С промяната двете условия вече няма да трябва да се изпълняват едновременно. Това означава, че съоръжението ще може или да бъде отдалечено поне на 20 сантиметра от твърдата повърхност, или да бъде обезопасено по подходящ начин.

На практика това дава възможност за монтиране на затворени съоръжения и на по-малко разстояние от стените или тавана, стига опасните повърхности да са омекотени или защитени.

По-малки ще могат да бъдат и топките в популярните детски басейни. Сега наредбата изисква минимален диаметър от 70 милиметра. Предлага се той да бъде намален на 60 мм.

Останалите правила за басейните с топки не се променят. За деца до 3 години дълбочината на слоя с топки може да бъде до 45 сантиметра, а за по-големите – до 60 сантиметра. Когато басейнът е комбиниран с пързалка, слоят с топки не трябва да е по-дълбок от 40 сантиметра. Басейнът трябва да бъде видим от зоната за наблюдение, да няма препятствия и да е дълъг поне 2 метра, измерено от края на пързалката.

Облекчават се и изискванията към входовете на изцяло затворените съоръжения. В момента широчината им се определя според максималния брой ползватели. За съоръжение с не повече от 20 деца входът трябва да бъде широк поне 72 сантиметра. При капацитет над 20 ползватели изискването се увеличава на 90 сантиметра. Поне един от входовете или изходите трябва да бъде с височина над 1,30 метра.

Предложеното ново правило предвижда поне един от входовете или изходите да бъде с височина над 1,30 метра и широчина над 70 сантиметра. Това е облекчение най-вече за съоръженията с капацитет над 20 ползватели.