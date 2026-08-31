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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23483176 www.24chasa.bg

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на пети блок

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АЕЦ „Козлодуй" Снимка: Архив

В 10 часа на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй". Към 17:00 мощността на блока достигна 950 MW.

Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката, съобщиха от АЕЦ "Козлодуй". 

Екипите на централата продължават да работят за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй" следи непрекъснато нивото на реката и поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" относно тенденциите за изменението на нивото. Стриктно се прилагат процедурите за действие при продължителни ниски речни нива.

Осъществява се непрекъснат контрол на хидротехническите съоръжения, изградени на площадката за техническо водоснабдяване, и се изпълняват всички мерки за осигуряване на максималната им ефективност.

С устойчивата си работа през месец август, въпреки рекордно понижените речни нива, АЕЦ „Козлодуй" продължи да осигурява надеждни и стабилни енергийни доставки за страната и региона.

АЕЦ „Козлодуй" Снимка: Архив

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