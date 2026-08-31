Европейските борси се понижиха след новото напрежение между САЩ и Иран

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Европейските фондови пазари приключиха днешната търговия предимно с понижения, след като новите военни удари между САЩ и Иран доведоха до поскъпване на петрола и повишаване на доходността по облигациите. Въпреки спада паневропейският индекс STOXX 600 записа пети пореден месец на растеж, предаде Ройтерс.

Германският DAX се понижи с 311,88 пункта или 1,17 на сто до 26 258,11 пункта. В Париж CAC 40 изтри 66,68 пункта или 0,79 на сто до 8334,5 пункта, пише БТА.

Паневропейският индекс STOXX Europe 600 е надолу с 4,06 пункта или 0,62 на сто до 651,1 пункта.

Търговията беше слаба, тъй като Лондонската фондова борса не работеше заради официален почивен ден.

Изнесени днес статистически данни показаха, че инфлацията в Германия отново се е ускорила през август, като потребителските цени са се повишили с 2,9 на сто на годишна база, след като конфликтът с Иран доведе до поскъпване на енергията. Увеличението обаче е било по-малко от очакваното, а основната инфлация е останала без промяна.

Инвеститорите до голяма степен вече очакват Европейската централна банка (ЕЦБ) да повиши лихвените проценти през септември.

„Условията все повече се подготвят за ново повишение на лихвите на заседанието на ЕЦБ следващата седмица“, коментира Карстен Бжески, глобален ръководител „Макроикономика“ в Ай Ен Джи (ING).

По думите му второто повишение на лихвите през тази година би могло да бъде определено като „превантивна мярка“ - стъпка, с която ЕЦБ да укрепи доверието в политиката си и да предотврати евентуални косвени или вторични ефекти от настоящия шок при цените на енергията.

Вниманието на пазарите по-късно тази седмица ще бъде насочено към данните за инфлацията в еврозоната и за заетостта в САЩ.

Доходността по двегодишните германски държавни облигации, която е особено чувствителна към очакванията за паричната политика, достигна най-високото си равнище от юли 2024 г. Тя последва посоката на доходността по американските държавни облигации, след като в петък президентът на Управлението за федерален резерв (УФР) Кевин Уорш даде сигнал, че може да се наложи повишаване на лихвените проценти.

Засилват се опасенията за инфлацията

Акциите на енергийните компании поскъпнаха, следвайки ръста от над 2 на сто на петрола сорт Брент, чиято цена достигна около 90,50 долара за барел. Книжата на „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies), полската „Орлен“ (Orlen) и О Ем Ви (OMV) поскъпнаха с между 1,5 и 3,5 на сто.

В неделя американските сили нанесоха удар по две ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток. Това е първата известна американска военна операция срещу Иран от края на юли. Според ирански медии в отговор Техеран е атакувал американски военни бази в Йордания и ОАЕ.

Поскъпването на енергията засили опасенията за инфлацията в момент, когато инвеститорите вече се подготвят за допълнително затягане на паричната политика. Въпреки това силният сезон на корпоративните отчети и продължаващият интерес към компаниите, свързани с изкуствения интелект, помогнаха на STOXX 600 да нарасне с 0,3 на сто през август.

Финансовите министри и централните банкери от Г-20 се събраха на среща в Ашвил, Северна Каролина, за да обсъдят високите цени на енергията и суровините, свързани с войната с Иран, които оказват натиск върху перспективите за световния икономически растеж.

Сред отделните компании акциите на френския производител на полупроводникови материали „Соатек“ (Soitec) поскъпнаха с 6,4 на сто. Главният изпълнителен директор на компанията заяви пред Ройтерс, че тя сключва многогодишни договори за доставки с клиентите си, включващи депозити и фиксирани цени.

Книжата на германския космически и технологичен концерн О Ха Бе (OHB) прибавиха 6,3 на сто, след като компанията подписа договор за близо 1 млрд. евро за разработването и изграждането на 18 спътника.