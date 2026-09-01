Без месо от Бразилия в целия ЕС от четвъртък

Европейският съюз ще спре временно от четвъртък вноса на месо и други животински продукти от Бразилия от съображения за безопасност. Това обяви Европейската комисия, като добави, че очаква от южноамериканската страна да докаже, че спазва стандартите на блока за здравето на животните, предаде БТА.

"Бразилия повече няма да има право да изнася за Европейския съюз животни, отглеждани за храна, и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. Мярката ще засегне потребителски стоки като говеждо и пилешко месо, яйца, мед" и други, се посочва в съобщението.

През май Бразилия бе поставена в списък на ЕС със страни, неспазващи правилата за използване на антибиотици при отглеждане на животни.